× Opatija-Riviera: Schippern in der Traumbucht

Das Adria-Relax-Resort Miramar bietet mit dem liebevoll restaurierten Holzschiff „Tornado Blue“ einzigartige Entdeckungsfahrten in der Kvarner Bucht an.

Von Wien aus erreicht man heute – dank Autobahnen – in gut sechs Stunden den mondänen kroatischen Luftkurort Opatija – ideal auch für einen Weekend-Trip. An einer der schönsten Meerespromenaden der Adria – dem Lungomare, einer 12 km langen Uferpromenade, die Volosko mit Lovran verbindet – findet man das mediterrane Gartenresort Miramar, ein schlossähnliches Hideaway, das während der Belle Epoque erbaut wurde. Das von der österreichischen Hoteliersfamilie Holleis geführte Vier-Sterne-superior-Hotel bietet ab sofort ein neues und vergrößertes Strandareal.

© Hotel Miramar ×

Im Mittelpunkt des Top-Hotels, das aus fünf miteinander verbundenen Häusern besteht, steht die revitalisierte Villa Neptun mit Panorama-Restaurant, Schlossbar samt Meerterrasse und Turmsuiten. Für ganzjährig ungetrübte Badefreuden sorgt ein beheizter, Meerwasser-Innen- und -Außenpool (200 m²) im exklusiven Wellness-Schlössl sowie ein Hallenbad. Dampfbad, Sauna, Infrarotkabine sowie diverse Thalasso-Therapien, mediterrane Relaxmassagen (u. a. mit Olivenöl) und Beautybehandlungen runden das Angebot ab. Ein weiteres Miramar-Highlight ist der Felsbadestrand, gleich unter der historischen Meerespromenade Lungomare, der um zwei neue Badeplattformen erweitert wurde und jetzt Platz für 120 Liegestühle bietet – jedem Gast seine Sonnenliege! Bequemer geht‘s nicht.

© Ernst von Chaulin ×

Leinen los!

Neben Top-Kulinarik – gepflegt wird hier ein mediterran-österreichischer Küchenstil –, Wellness, Sport und Kultur bietet das Hotel seinen Gästen Entdeckungs- und Panoramafahrten entlang der Opatija-Riviera. Mit der „Tornado Blue“, einem 14 Meter langen, liebevoll restaurierten 120 Jahre alten Holzschiff mit Sonnendeck, schippert man vorbei an den traumhaften Jugendstil-Villen, die während der österreichisch-ungarischen Monarchie entstanden sind, nach Mošcenicka Draga. Im malerischen Fischerhafen lockt „Das Haus des Meeres“, ein kleines Ökomuseum über Schiffsbau und Fischereitradition der Region. Auf der Rückfahrt nach Opatija genießt man dann fangfrischen Seehecht mit Gemüse aus dem eigenen Garten der Schiffseigner Liliana Stipanic (Gastgeberin) sowie ihrem Ehemann, Kapitän und Koch Roni. Darüber hinaus organisiert das Ehepaar mit seiner Agentur „Riviera Secrets – Land & Leute mit Charme“ (www.riviera-secrets.com) spannende Panoramafahrten, Badeausflüge zu versteckten Buchten (auch FKK) oder Sightseeingtouren zu den beliebten Kvarner-Inseln wie Cres und Krk oder in die Hafenstadt Rijeka.

© Getty Images ×

Stadtrundgang

Am Lungomare, der Kaiser-Franz-Joseph-Promenade, spazieren wir direkt am Meer und teilweise im Schatten beeindruckender Lorbeerbäume bis zum wunderschön angelegten Angiolina-Park, in dem nicht nur die Kamelien blühen. Hier gedeihen auch 150 verschiedene Pflanzenarten rund um das Denkmal von Friedrich Julius Schüler. Der ehemalige Generaldirektor der Südbahn-Gesellschaft, berühmt für seine Infrastruktur-Bauprojekte in der österreichisch-ungarischen Monarchie, zeichnete verantwortlich für das heutige Aussehen der Stadt. Ihm verdankt der Ort seine Kanalisation, seine Wasserleitungen, er ließ Schulen und eine Erste-Hilfe-Station errichten; er kaufte die Villa Angiolina und ließ weitere Luxusvillen bauen, darunter das Hotel Kvarner, das älteste Hotel an der Adria. Blickfang ist die „Wall of Fame“, ein Graffiti-Denkmal mit Porträts von berühmten Persönlichkeiten. Hier steht auch die bekannte Skulptur „Mädchen mit Möwe“ – Opatijas berühmtes Selfie-Motiv. Diese 1956 von Bildhauer Zvonko Car erschaffene Bronze gilt mittlerweile als das Wahrzeichen der Stadt.

© Ernst von Chaulin ×

Fisch & Schokolade

Ein weiteres Wahrzeichen der Stadt ist die Markthalle, die auf Kroatisch Tržnica heißt. „Hier bieten die Bauern aus dem Hinterland Opatijas neben frischem Obst und Gemüse auch Käse, Honig und andere landestypische Produkte an“, verrät uns Liliana, die ehemalige Miramar-Direktionsassistentin – wir lernten sie schon als Gastgeberin auf der „Tornado Blue“ kennen. Am 1907 angebauten Fischmarkt werden noch heute frische Fische aus der Adria angeboten. Als besondere Attraktion in der Einkaufsstraße Marsala Tita, wo sich eine Boutique an die andere reiht, wartet auf Schokoholics die Milenij Choco World. Hier kann man Schokolade in verschiedenen Geschmacksrichtungen verkosten und Pralinen mit dreißig unterschiedlichen Füllungen erstehen.