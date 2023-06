× 5 Top-Gründe für den Kroatien-Urlaub

Eines der liebsten Sommerziele der Österreicher:innen ist Kroatien. Kein Wunder! Das Land punktet mit herrlichen Stränden, traumhaften Naturjuwelen, kulinarischen Genüssen und sehenswerten Kulturstätten. Fünf Gründe, warum Sie auch dieses Jahr keinesfalls auf den Kroatien-Urlaub verzichten sollten:

1. Strände

Mehr als tausend Inseln gibt es in Kroatien: Kein Wunder, dass das beliebte Urlaubsland eine endlose Zahl an Traumstränden bietet. Mit Sicherheit einer der schönsten: der Zlatni Rat auf der Insel Brac. Zum "Goldenen Horn", so der deutsche Name, gelangen Reisende von Split aus mit der Fähre. Der Beach ist ein echtes Juwel mit seinem in Gold schimmernden Feinkies, türkisblauem Wasser und dem Duft von Kiefern. Auf der Insel Brac befindet sich auch die, etwa vier Kilometer vom Hafenort Postira entfernte, malerische Bucht Lovrecina. Mit ihrem schmalen goldenen Sandstrand, Olivenhainen, glasklarem Wasser und mittelalterlichen Kirchenruinen ist die Lagune einfach paradiesisch.

Einer der schönsten Strände auf der Insel Hvar ist mit Sicherheit der Pokonji dol Beach, eine wunderschöne Badebucht mit dem längsten Kiesstrand der Stadt Hvar. Hier badet man im kristallklaren Wasser und genießt köstliche Meeresfrüchte in den umliegenden Strandlokalen.

2. Naturwunder

Der Nationalpark Plitvicer Seen ist der größte Kroatiens und liegt in einem bergigen Karstgebiet. Der unter UNESCO-Weltkulturerbe-Schutz stehende Park ist bekannt für seine 16 schimmernden Seen, welche in Kaskaden angeordnet sind und sich in unverwechselbaren Farben präsentieren. Die natürliche Schönheit der grünen Landschaft, der majestätischen Berge und die hohe Konzentration von geschützten Naturparks machen einen Besuch der Region Lika, die im Herzen Kroatiens liegt, lohnenswert.

Detto einen Besuch wert: der Nationalpark Krka. Dieser verdankt seinen Namen dem durch den Park fließenden Fluss Krka. Die Quelle des Flusses befindet sich im Karstgebirge in der Nähe von Knin, von wo aus er sich 73 km lang durch das Flussbett windet und bei Sibenik in die Adria mündet. Auch die im Süden Kroatiens gelegene Insel Mljet ist für ihre atemberaubende Landschaft bekannt. Der Nationalpark Mljet macht dabei den größten Teil der Insel aus und grenzt an die zwei Salzwasserseen Veliko Jezero und Malo Jezero (großer und kleiner See).

3. UNESCO-Welterbe

In Kroatien kommen Kulturaffine voll und ganz auf ihre Rechnung. Beispielsweise in wunderschönen Städten wie Dubrovnik, Zagreb oder Split, die mit beeindruckenden Kirchen, Klöstern und Museen, aber auch mit traumhafter Umgebung punkten. Diesbezüglich ein Highlight: Dubrovnik. In der historischen Adria-Hafenstadt locken zahlreiche Palastanlagen, Kirchen, Klöster, Plätze und eine begehbare Stadtmauer. Aromatisch-mediterrane Küche ebenfalls. Auch die Insel Lokrum, vor der Altstadt Dubrovniks gelegen, bietet zauberhafte Beaches, ein interessantes Kloster und einen botanischen Garten.

4. Kulinarik

In Kroatien wird sehr gekonnt Balkan-Küche mit mediterraner Küche kombiniert. Viele Spezialitäten wie Meeresfrüchte, Trüffel und Olivenöle sind hier ebenso heimisch wie Cevapcici und der Käse "Paski Sir". Zudem zeichnet sich das Land durch vielfältige Fischspezialitäten (Calamari, Sepia, Tintenfisch, Scampi, Hummer u.v.m.) aus, die verschieden zubereitet werden.

5. Segel-Revier

Kroatien zeichnet sich durch vier Top-Segelreviere im Mittelmeer aus: Istrien, Kvarner, Nord- und Süddalmatien. An der Küste Norddalmatiens ist die Dichte der Yachten am größten und Yachthäfen wie Zadar, Sukusan, Biograd, Murter, Vodice und Sibenik erfreuen sich bei Seglern großer Beliebtheit. Highlight ist der Kornati Nationalpark, eine karge Inselgruppe rund um die Hauptinsel Kornat.

Eine beliebte Festmachmöglichkeit hier: die Konoba-Bucht. Damit sind in der Regel einsame Ankerbuchten gemeint, in denen ein Wirt ein Restaurant (Konoba) und eine Steganlage nur für Sportbootfahrer betreibt. Oft sind diese Konoba-Buchten sehr charmante kleine Minihäfen in herrlich einsamer Natur. Im 15 Seemeilen langen Nationalparkgebiet finden sich mehr als zwei Dutzend dieser Konoba-Buchten. Faustregel: Das Festmachen ist gratis, wenn die Crew am Abend zum Essen ins Restaurant kommt!