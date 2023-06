× Kvarner-Bucht: Das sind die schönsten Inseln Kroatiens

Pittoreske Städte, eine intakte Flora und Fauna, vorgelagerte Inseln und die Gastfreundlichkeit der Bewohner machen die Kvarner-Region schon seit Jahrzehnten zu einem gern besuchten Urlaubsparadies in Kroatien. Wir verraten alle Geheimtipps!

Die Region Kvarner verbindet die Halbinsel Istrien im Westen mit dem kroatischen Küstenland im Osten, umfasst die Bergregion "Gorski Kotar" und die Küstenregion "Primorje". Hier geht Mitteleuropa in den Mittelmeerraum über. Das raue Bergland mit seinen Festungen, Kastellen und Barockkirchen mündet in eine mediterrane Landschaft mit elitären Küstenorten, Häfen, Stränden und Inseln. Letztere - jede für sich individuell, spannend und vielseitig - laden zum Entdecken und Genießen; am bekanntesten sind Krk, Rab, Cres und Lošinj, doch es gibt auch geheime Hotspots.

Insel Lošinj

Lošinj ist ein traumhaftes Paradies für Naturerlebnisse, Ruhe und feine Kulinarik. Lošinj ist Teil der Inselgruppe Cres-Lošinj, die mit ihren 36 Inseln und Inselchen, Klippen und Riffs ein Labyrinth aus Meeresengen, Ankerstellen und Häfen bildet. Bewohnt sind lediglich sieben dieser Inseln: Cres, Lošinj, Unije, Susak, Ilovik sowie Vele und Male Srakane.

© Getty Images ×

Auch eine traumhafte Auswahl an Stränden findet sich hier: Fels-, Kiesel-und sogar die in Kroatien seltenen Sandstrände. Die Hauptstrände Veli Žal und Borik sind flach abfallende, kinderfreundliche Kieselsteinstrände, dazwischen dienen die schichtweise angeordneten Felsplatten als natürliche Sonnenterrassen. Eine ganz besondere Attraktion findet sich draußen im Meer. Die Küste der Insel Lošinj ist Heimat einer der letzten großen Delfingruppen in der nördlichen Adria. Bis zu 180 Delfine sind hier im Meer unterwegs.

Ferieninsel Rab

Nicht nur mit traumhaften Stränden (besonders schön der Sandstrand San Marino, auch als Paradiesstrand bekannt!) und Buchten begeistert die Insel Rab, auch mit großartigen Möglichkeiten für Wanderer und Biker, die sich speziell im Herbst empfehlen. Der neuen Capo Fronte MTB-Trail führt durch das Reservat Dundo und die Halbinsel Kaifront und damit durch den waldreichsten Teil der Insel, wobei der am besten erhaltene Steineichenwald im gesamten Mittelmeerraum ein besonderes Highlight darstellt. Die Ruinen mittelalterlicher Kirchen und die Überreste von Bauxitminen und Trockenmauern zeigen als archäologische Attraktionen von der einstigen Bedeutung dieser Region. Die Tour ist ebenso für Freizeitsportler wie für Familien mit Kindern geeignet. Aufgrund der Streckenlänge empfiehlt sich ein Tagesausflug, der perfekt mit einem Bad in einer der malerischen Buchten kombinierbar ist.

© Getty Images ×

Die Insel Rab bietet sich für Exkursionen in versteckte Badebuchten geradezu an. In vielen Häfen der Kvarner Bucht liegen Taxiboote und schippern zu Orten, die nur zu Fuß oder vom Meer aus erreichbar sind. Einfach das Ziel nennen oder beraten lassen, Badesachen und Picknickkorb einpacken und schon geht die Reise für wenige Euro los. Nach Anruf oder zu einem vereinbarten Zeitpunkt holt dieses etwas andere Taxi die Gäste wieder ab; dank Mobiltelefon eine sichere Sache.

FKK- Insel Lopar

Viele idyllische Plätze finden sich auf der Halbinsel Lopar. Nicht menschenleer, aber einzigartig sind auch die FKK-Strände Stolac und Sahara auf Lopar mit Fels-und Sandstränden in kaum berührter Natur. Beide sind ideal für Nudisten und nie überlaufen, weil sie nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar sind.

© Getty Images ×

Insel Cres

Sonnenbaden in einer einsamen Bucht, rundherum nichts als pure Natur und Ruhe. Doch auch die besten Strände der Insel Cres sind am schwierigsten zugänglich, jedoch mit dem Taxiboot bequem erreichbar: Der Ministrand Mali Bok (auch Orlec-Beach genannt) ist ein geradezu intimes Ziel. Wer Lubenice auf Cres besucht, der wird sich wohl in den wunderschönen, tief unter den Felsen des Städtchens liegenden Strand in der Bucht Sveti Ivan verlieben. Er ist von der Festlandseite nur schwer zugänglich, das Meeresufer in dieser Bucht erreicht man am besten mit einem Boot. Der Strand wurde von namhaften Medien schon mehrfach unter die schönsten Strände der Welt gewählt.