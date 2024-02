× In diesen Ländern ist der Sommerurlaub günstiger als im Vorjahr

Ägypten: Die beliebtesten Ferienorte im Check Hurghada, Marsa Alam & Co.: Ägypten hat zu jeder Jahreszeit viel zu bieten in traumhaft schönen Ferienorten und Hotelresorts. Wir wissen, wo Sie heuer am besten Urlaub machen und wo die schönsten Natur- und Kulturerlebnisse nicht weit sind.