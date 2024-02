Ägypten: Die beliebtesten Ferienorte im Check

Hurghada, Marsa Alam & Co.: Ägypten hat zu jeder Jahreszeit viel zu bieten in traumhaft schönen Ferienorten und Hotelresorts. Wir wissen, wo Sie heuer am besten Urlaub machen und wo die schönsten Natur- und Kulturerlebnisse nicht weit sind.

Egal zu welcher Zeit im Jahr ein Urlaub ansteht – Ägypten ist auf jeden Fall eine Reise wert. Selbst im Winter können Touristen in Destinationen am Roten Meer, wie Sharm el-Sheikh und Hurghada, mit Temperaturen von 25 bis 30 Grad rechnen. Nachstehend die besten Tipps für das Land der Pharaonen...

Hurghada

Der Strandort ist der perfekte Ausgangspunkt für Taucher. © Getty Images ×

In Hurghada kann man nicht nur an der Küste des Festlandes entspannen und das ganze Jahr über entspannt in der Sonne liegen, sondern auch auf einer der kleinen, vorgelagerten Inseln – allen voran auf der nur wenige Kilometer von der Küste entfernte Insel Giftun. Traumhafte Strände und flaches, türkisfarbenes Wasser entführen Reisende hier in ein sorgloses Paradies. Um den Sandstrand von Orange Bay oder den Strand Paradise Island an der Südspitze der Insel herum lassen sich unberührte Korallenriffe und große Fischschwärme beim Schnorcheln und Tauchen erkunden. Hier hängen Schaukeln und Hängematten über dem Wasser, in Cocktailbars am Ufer können sich die Besucher die Füße von sanften Wellen umspielen lassen.

Luxor

Ballons schweben über der Pharaonenstadt von Luxor. © Getty Images ×

Die Stadt am Nil ist bekannt für ihre prunkvollen Tempelanlagen und das wenige Kilometer außerhalb der Stadt gelegene „Tal der Könige“. Dort haben Archäologen bisher über 60 letzte Ruhestätten der Pharaonen entdeckt – und es werden immer mehr. Erst im Jänner 2023 wurde ein 3.500 Jahre altes Grab geöffnet, das einer Prinzessin oder Königsfrau aus der 18. Dynastie – einer der erfolgreichsten Perioden des alten Ägypten – gehört haben könnte. In Luxor selbst können Besucher seit einiger Zeit auch auf dem einstigen „Pfad Gottes“ wandeln, der Ende 2021 eröffnet wurde. Die rund drei Kilometer lange und etwa 75 Meter breite Sphinx-Allee wurde nach jahrzehntelangen Ausgrabungsarbeiten für den Publikumsverkehr freigegeben. Nun ist es möglich, flankiert von Hunderten Sphinxen mit Menschen- und Widderköpfen, zwischen der Tempelanlage von Karnak und dem Tempel von Luxor zu spazieren und die Atmosphäre der „Stadt der Paläste“ einzusaugen.

Marsa Alam

Der Ferienort am Roten Meer ist noch immer ein Geheimtipp. © Getty Images ×

Die Kleinstadt an der Küste des Roten Meers, circa 250 Kilometer südlich von Hurghada, ist derzeit noch ein Geheimtipp bei Ägypten-Urlaubern. Besonders bei Tauchern ist dieser Urlaubsort beliebt: Nicht nur besteht hier die Möglichkeit, in weitestgehend unberührten Gebieten zu tauchen und zu schnorcheln, es gibt auch eine exotische Vielfalt von Meerestieren zu sehen. Das Areal vor dem Strand von Marsa Murena ist bekannt für die hier ansässigen Meeresschildkröten und Dugongs. Vor der Küste kann man im „Dolphin House“ genannten Riff Shaab Samadai mit Glück Schulen von Spinnerdelfinen begegnen. Für abenteuerlustige Taucher liegt hier außerdem ein Höhlensystem unter Wasser verborgen.