× Ägypten: So vielfältig ist das Top-Winter-Reiseziel der Österreicher

Das Land, das von Lonely Planet als das Reiseziel mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis ausgezeichnet wurde, erwartet einen Besucherrekord. Nach aktuellen Prognosen steht in dieser Wintersaison Ägypten als Reiseziel für die Österreicher ganz oben.

Der preisgekrönte Urlaubshotspot Ägypten bietet in diesem Winter für alle Reisenden das Passende. Während vielerorts die Winterkälte Einzug hält und die Welt sich auf die Ferienzeit freut, erweist sich das Land am Nil als faszinierendes und kostengünstiges Reiseziel für den Winterurlaub in der Sonne.

© Getty Images ×

Einzigartige Erlebnisse und Abenteuer

Ein Besuch der berühmten Pyramiden von Gizeh und der Großen Sphinx? Eine Tour zum legendären Luxor-Tempel? Ein Besuch beim Sonnenfest von Abu Simbel? Oder ein entspannter Tag an den weißen Sandstränden und unberührten Korallenriffen des Roten Meeres? Ägypten hat für jeden Reisenden das passende Angebot. Es ist ein beliebtes Reiseziel für alle, von Familien, die All-inclusive-Luxus suchen, über Alleinreisende, die einzigartige Abenteuer erleben wollen, bis hin zu digitalen Nomaden, die einen passenden Ort für den Langzeitaufenthalt suchen. Reisende können sich sowohl auf eindrucksvolle Städte wie Kairo und Alexandria freuen, als auch auf individuelle Flusskreuzfahrten, atemberaubende Wüstenabenteuer und auf weltbekannte Schnorchel- und Tauchspots im Roten Meer.

© Getty Images ×

Investitionen in beliebte Touristenorte

Um das Gesamterlebnis für die Besucher zu verbessern und noch mehr Touristen anzulocken, wurden beträchtliche Investitionen in die ägyptischen Destinationen getätigt – darunter die Restaurierung und Erschließung archäologischer Stätten und die Eröffnung neuer Museen und Hotels. Zu den Highlights zählen die Wiedereröffnung des Griechisch-Römischen Museums Alexandria, Restaurierungen im Tal der Könige und der Großen Hypostylhalle im Karnak-Tempel sowie das neue Große Ägyptische Museum, das Anfang 2024 in der Nähe von Kairo eröffnet wird.

© Getty Images ×

Ideale Erreichbarkeit

Dank zahlreicher Direktflüge aus vielen europäischen Großstädten und neuer Flugverbindungen ist Ägypten heute schneller und kostengünstiger zu erreichen als je zuvor. Attraktiv sind auch das neu eingeführte Fünfjahres-Mehrfachvisum, tolle Pauschalreisen und niedrige Lebenshaltungskosten.

© Getty Images ×

Rekordjahr für den Tourismus

Nach Angaben des ägyptischen Ministeriums für Tourismus und Altertümer besuchten in der ersten Hälfte des Jahres 2023 mehr als sieben Millionen Touristen Ägypten. Das Land, das auf der neu erschienenen Lonely Planet's Best in Travel 2024-Liste als Best Value Destination geführt wird, wird in diesem Jahr voraussichtlich 15 Millionen Touristen anziehen. Ein wichtiger Grund für diesen Trend: Ägypten gilt auch in Zeiten wie diesen als eines der sichersten Reiseziele der Welt.