× Ägypten: Ferienorte im großen Check

Ägypten hat zu jeder Jahreszeit viel zu bieten in traumhaft schönen Ferienorten und Hotelresorts. Wir wissen, wo Sie heuer am besten Urlaub machen und wo die schönsten Natur- und Kulturerlebnisse nicht weit sind ...

Hurghada, Marsa Alam oder Sharm el Sheikh sind die perfekten Urlaubsziele für einen Badeurlaub in Ägypten. Hier locken wunderschöne ­weitläufige Strände, eine atemberaubende ­Unterwasserwelt, luxuriöse Hotelresorts und orientalische Gastfreundschaft. Und einzig­artige kulturelle Stätten sowieso. Nachstehend die besten Urlaubsorte für Ihre Ferien in ­Ägypten.

Hurghada

In Hurghada können Touristen nicht nur an der Küste des Festlandes entspannen und das ganze Jahr über entspannt in der Sonne liegen, sondern auch auf einer der kleinen, vorgelagerten Inseln – allen voran auf der nur wenige Kilometer von der Küste entfernten Insel Giftun. Traumhafte Strände und flaches, türkisfarbenes Wasser entführen hier in ein sorgloses Paradies. Um den Sandstrand von Orange Bay oder den Strand Paradise Island an der Südspitze der Insel herum lassen sich unberührte Korallenriffe und große Fischschwärme beim Schnorcheln und Tauchen erkunden. Hier hängen Schaukeln und Hängematten über dem Wasser, in Cocktailbars am Ufer können sich die Besucher die Füße von sanften Wellen umspielen lassen, während sie einen Drink genießen; es gibt Foto-Spots, Kinderspielplätze und Sonne satt.

© Getty ×

Die Stadt am Roten Meer ist ein beliebtes Reiseziel, weil es die Annehmlichkeiten zahlreicher renommierter Hotelketten mit All-inclusive-Angeboten sowie luxuriösen Resorts zu einem deutlich geringeren Preis als in europäischen Tourismusregionen möglich macht. Gleichzeitig bieten sich in dieser Stadt vielfältige Möglichkeiten, beispielsweise Safaris in die nahe gelegene Sahara, zwei große Indoor-Aquarien oder Tauchtouren zu beeindruckenden Riffs vor der Küste.

© Getty ×

Luxor

Die Stadt am Nil ist bekannt für ihre prunkvollen Tempelanlagen und das wenige Kilometer außerhalb der Stadt gelegene „Tal der Könige“. Hier haben Archäologen bisher über 60 letzte Ruhestätten der Pharaonen entdeckt – und es werden immer mehr. Erst im Januar 2023 wurde ein 3.500 Jahre altes Grab geöffnet, das einer Prinzessin oder Königsfrau aus der 18. Dynastie – einer der erfolgreichsten Perioden des alten Ägypten – gehört haben könnte. Besichtigungstouren einer Grabkammer erfreuen sich großer Beliebtheit. Damit es in den höhlenartigen Räumen nicht zu allzu großer Feuchtigkeit durch Ausdünstung kommen kann, werden die Gräber regelmäßig geschlossen und dafür andere geöffnet. Ein wiederholter Besuch lohnt sich also, denn keine Grabkammer ist wie die andere.

© Getty ×

In Luxor selbst können Besucher seit einiger Zeit auch auf dem einstigen „Pfad Gottes“ wandeln, der Ende 2021 eröffnet wurde. Die rund drei Kilometer lange und etwa 75 Meter breite Sphinx-Allee wurde nach jahrzehntelangen Ausgrabungsarbeiten für den Publikumsverkehr freigegeben. Nun ist es möglich, flankiert von Hunderten Sphingen mit Menschen- und Widderköpfen, zwischen der Tempelanlage von Karnak und dem Tempel von Luxor zu spazieren und die Atmosphäre der „Stadt der Paläste“ einzusaugen.

Sharm el Sheikh

War die Stadt im Süden der Halbinsel Sinai bis in die 1980er-Jahre nicht viel mehr als ein kleiner Fischerort, so hat sie sich in den letzten Jahren zu einem der beliebtesten Ferienorte des Landes entwickelt. In Sharm el-Sheikh, auch bekannt als die „Stadt des Friedens“ – aufgrund der zahlreichen Friedenskonferenzen, die hier stattfanden – ist die Einwohnerzahl mittlerweile auf über 56.000 angestiegen. In der Stadt befinden sich Golfresorts und Erlebnisparks, mit dem Boot können bedeutende Tauchgebiete angesteuert werden. Das Nachtleben wird nicht nur durch Restaurants und Bars bereichert, im Vorort Naama Bay können Sie sogar in Casinos gehen.

© Getty ×

Marsa Alam

Die Kleinstadt an der Küste des Roten Meeres, circa 250 km südlich von Hurghada, ist derzeit noch ein Geheimtipp bei Ägypten-Urlaubern. Mehr als 50 Kilometer Strand gehören zum Gebiet von Marsa Alam. Die Stadt ist aber auch Startpunkt für Wüstenexkursionen auf dem Rücken von Kamelen; alternativ können mit Quads die Dünen überquert werden.