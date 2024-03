Farben-Wirbel um mögliches ÖFB-Trikot bei der EURO

Der EURO-Countdown für unser Nationalteam läuft. In etwas mehr als drei Monaten geht es für das Team von Ralf Rangnick los. Jetzt sind erste Details zum möglichen Trikot unseres Nationalteams im Internet aufgetaucht.

In drei Wochen testen Marko Arnautovic & Co. gegen die Slowakei (Sa., 23. 3., 18 Uhr im Sport24-LIVETICKER) und gegen die Türkei (Di., 26. 3., 20.45 Uhr im Sport24-LIVETICKER). Rund um die Spiele könnten auch die offiziellen Trikots präsentiert werden, mit denen unsere Nationalmannschaft bei der EURO 2024 in Deutschland auflaufen wird.

Kurz davor sorgt ein Leak von footyheadlines für Aufregung. Denn, wie bereits vor vier Jahren dürfte das Auswärtstrikot wieder türkise Farbelemente haben. 2020 war der Aufschrei groß, das "ÖVP-Trikot" war nicht nach jedermanns Geschmack.

Heim-Trikot mit gewisser Schärfe

Dabei soll die neue "ÖFB-Wäsch'" vorwiegend weiß sein mit türkisen Akzenten, heißt es in dem Leak. Zumindest wird auf den schwarzen Zusatz dieses Mal verzichtet. Schon vor wenigen Tagen kamen auch Infos zum Heim-Dress an die Öffentlichkeit.

Dabei soll es sich um ein Trikot im klassischen Rot mit einem weiteren, dünkleren, Rot-Ton handeln. Die Farbergenzung nennt sich Chillipepper-Rot, übersetzt Chilli-Shote. Damit sollen Marko Arnautovic & Co. wohl besonders scharf in Düsseldorf, wo am 17. Juni unser EM-Auftakt gegen Frankreich steigt, auflaufen.

Darum laufen unsere Team-Stars in türkis auf

Dabei sind die Farben ganz einfach zu erklären, wie auch auf Twitter hingewiesen wurde. Denn kehrt man die Farben rot-weiß-rot einfach um, bekommt man türkis-schwarz-türkis, also genau das Gegenteil. In der Bildbearbeitung nennt man dies Invertieren.