× 67. Wiener Opernball: Alle Details zum Opernball-Look von Leni Klum

Leni Klum verzaubert beim Wiener Opernball in einem funkelnden Paillettenkleid – ein echter Hingucker! Wir haben die exklusiven Details zu ihrem Look: Woher ihr Kleid stammt und welche Beauty-Produkte ihre Visagistin für den perfekten Glamour-Glow verwendet hat.

Ihr schwarzes Paillettenkleid, das bei jeder Bewegung funkelt, stammt von einer engen Freundin aus Los Angeles – ihr Name ist (noch) unbekannt. Doch es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis er in der Modewelt geläufig wird. Als Gast in der Swarovski-Loge trägt sie selbstverständlich Swarovski-Schmuck.

© Tischler ×

Doch nicht nur das Kleid und die Accessoires sorgten für Glamour, auch ihr Make-up war ein echtes Highlight. Ihre Visagistin Claudia Kriechbaumer gewährte uns exklusive Einblicke in die verwendeten Produkte: Zur Vorbereitung der Haut kam der MAC Hyper Real Serumizer zum Einsatz, gefolgt von der luxuriösen Armani-Foundation für einen strahlenden Teint. Für perfekte Konturen setzte sie auf das Cream Contour von NYX, während flüssiger Blush in zartem Rosé von Rare Beauty Frische ins Gesicht zauberte. Dramatische Ardell-Fake Lashes und ein eleganter Nude-Lippenstift rundeten den Look ab.

© bereitgestellt ×

Ein wahrhaft glamouröser Auftritt!