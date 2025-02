× Opernball: Das waren die prominentesten Gäste bisher

Heuer kommen zwar kaum Politiker, dafür umso mehr internationale Stars in die Staatsoper. Wir werfen einen Blick zurück auf die bisher legendärsten Opernball-Gäste.

Das größte Event des Jahres rückt immer näher: Am Donnerstag, den 27. Februar, ist es endlich so weit – der 67. Opernball findet statt. Zum ersten Mal ohne den verstorbenen Bauunternehmer und Society-Liebling Richard Lugner. Auch wenn heuer mehr Stars im Haus am Ring erwartet werden als je zuvor, lässt sich nicht leugnen: Lugner hat mit seinen prominenten Gästen maßgeblich dazu beigetragen, den Opernball international bekannt zu machen. Seit 1992 sorgte er Jahr für Jahr mit mindestens einem Stargast in seiner Loge für Blitzlichtgewitter. Fest steht: Vor allem Dank ihm zählten Weltstars aus Film, Musik und Mode zu den Gästen.

Doch auch in anderen High-Society-Logen nahmen über die Jahre zahlreiche Hollywoodstars Platz. Wir blicken zurück auf die legendärsten Promis, die der Opernball in den vergangenen Jahrzehnten nach Wien brachte:

2024: Priscilla Presley

Die Ex-Frau von Elvis Presley war Richard Lugners letzter Opernballgast. Sie zeigte sich begeistert von Wien und dem Ball, posierte in einer silbernen Pailletten-Robe geduldig für Fotos und tanze sogar mit Lugner den Walzer.

2023: Chris Noth

Der "Sex and the City"-Star verbrachte als Gast von Milliardärs-Ex Patricia Schalko und Anwalt Tassilo Wallentin 2023 einen Abend am Opernball. Den Ball selbst sah "Mr. Big" nach ausgiebiger Sightseeing-Tour mit gemischten Gefühlen entgegen. "Ich bin eine Jungfrau im Frack. Wenn ich tanze, werde ich wohl aus der Oper rausgekickt!", verriet er im oe24.TV-Interview.

2023: Jane Fonda

Die Oscar-prämierte Schauspielerin und Aktivistin begleitete Lugner 2023 zum Ball der Bälle. Im Vorfeld gab es ein kleines Missverständnis, da sie dachte, sie würde eine Opernvorstellung besuchen und nicht an einem Ball teilnehmen.

2019: Elle Macpherson

Das australische Supermodel, bekannt als "The Body", war Lugners Gast und beeindruckte mit einer eleganten schwarzen Robe. Sie zeigte sich fasziniert von der Wiener Ballkultur und genoss den Abend in der Lugner-Loge in vollen Zügen.

2017: Goldie Hawn

Die Hollywood-Schauspielerin brachte mit ihrer fröhlichen Art Schwung in den Opernball. Sie zeigte sich als angenehme Begleitung und genoss die Atmosphäre des Balls.

2016: Brooke Shields

Die US-amerikanische Schauspielerin war ebenso Gast in der Lugner-Loge und zeigte sich beeindruckt vom Opernball. Sie tanzte und genoss sichtlich den Abend.

2015: Naomi Campbell

Als Gast von Kathrin Glock besuchte Supermodel Naomi Campbell 2015 den Opernball. In einem weißen Kleid und bestens gelaunt schlich sie sich mit der Gattin des Waffenproduzenten Glock heimlich über einen Seiteneingang in die Oper. Doch dem Blitzgewitter konnte sie drinnen dann nicht mehr entkommen.

2014: Kim Kardashian

Der Reality-TV-Star reiste mit einer großen Entourage an, darunter ihre Mutter Kris Jenner. Trotz hoher Gage verlief der Abend nicht reibungslos; es gab Berichte über Unstimmigkeiten und unangenehme Vorfälle während des Balls.

2010: Dieter Bohlen

Der deutsche Musikproduzent und "DSDS"-Juror sprang kurzfristig als Lugners Begleitung ein, nachdem Lindsay Lohan zuvor abgesagt hatte. Bohlen zeigte sich hingegen als unkomplizierter Gast.

2008: Dita Von Teese

Die Burlesque-Beauty beeindruckte 2008 mit ihrem glamourösen Auftritt. Während des Balls zog sie sich jedoch zurück und sperrte sich auf der Toilette ein, um dem Medienrummel zu entgehen.

2007: Paris Hilton

Das It-Girl zeigte sich nicht wahnsinnig begeistert vom Opernball. Während der Eröffnung des Balls war sie desinteressiert und schrieb Nachrichten auf ihrem Handy. Einen Walzer mit Lugner lehnte sie ab, was ebenfalls für Schlagzeilen sorgte.

2005: Geri Halliwell

Auch das ehemalige "Spice Girl" war ein komplizierter Gast. Sie erschien nicht zur Pressekonferenz, wollte weder fotografiert noch interviewt werden und verließ den Ball sogar vorzeitig.

2004: Andie McDowell

Die US-amerikanische Schauspielerin war ein charmanter Gast. Sie genoss den Abend an der Seite von Richard Lugner und zeigte sich begeistert von der Wiener Balltradition.

2003: Pamela Anderson

Der "Baywatch"-Star sorgte für Aufsehen mit ihrem damaligen Freund Kid Rock. Trotz kleinerer Zwischenfälle blieb sie in guter Erinnerung und pflegte angeblich auch später noch Kontakt zu Gastgeber Richard Lugner.

1995: Sophia Loren

Die italienische Filmdiva galt bis zuletzt als einer von Lugners Lieblingsgästen. Sie beeindruckte mit ihrer Eleganz und ihrem Charme und hinterließ in der Bundeshauptstadt einen bleibenden Eindruck.

1994: Ivana Trump

Auch die Ex-Frau von Donald Trump war ein perfekter und problemloser Gast. Sie zeigte sich begeistert vom Opernball und genoss die Wiener Gastfreundschaft.