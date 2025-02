Hammer-Gerücht: Kommt der reichste Mann der Welt zum Opernball?

Nur einen Tag vor dem Wiener Opernball kursiert ein heißes Gerücht um eine geheime Luxus-Loge mit einem Top-Gast

Kommt er oder kommt er nicht? Die Rede ist von Bernard Arnault, dem reichsten Mann der Welt. Der Chef des Multi-Konzerns LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) könnte am Donnerstag beim Wiener Opernball mit dabei sein. Laut Insidern soll das Luxus-Label Dior (gehört seit 2017 zur LVMH-Gruppe) am Staatsball eine Loge haben - will aber damit nirgendwo aufscheinen. Und das aus gutem Grund!

Bernard Arnault und Hélène Mercier-Arnault © Getty ×

Einer der Gäste in der Luxus-Loge soll nämlich keine geringere als Hélène Mercier-Arnault sein. Die kanadische Pianistin ist die Ehefrau vom Konzernchef und somit die reichste Ehefrau der Welt. Gerüchten zufolge will Mercier-Arnault incognito bleiben und von niemandem angesprochen werden. Spannend bleibt jedenfalls, ob ihr 233 Milliarden Dollar (Stand 2024) schwerer Ehemann Bernard Arnault seine Frau begleiten wird. Arnault war im letzten Jahr noch vor Elon Musk der reichste Mann der Welt und liegt im aktuellen Ranking auf dem fünften Platz.

Bernard Arnault und Hélène Mercier-Arnault © Getty ×

Wenn die Gerüchte stimmen, wird diese Loge mit Sicherheit die am besten bewachte des Opernball sein.