Lugner: Letztes Foto von Priscilla Presley in Wien

Die Schauspielerin ist um 6.55 Uhr Richtung Amerika abgehoben

Sie war bisher "der netteste Gast", den Richard Lugner (91) je zum Wiener Opernball gebracht hat.

Das zeigte Priscilla Presley auch bei mehreren Anlässen. Stets nahm sie sich Zeit für Selfies und Autogramme. In der Lugner City überschritt sie mit fast sieben Stunden gar den eingeplanten Rahmen für die Autogrammstunde. Oe24 traf die Schauspielerin und Elvis-Witwe beim Sightseeing, beim Dinner und natürlich in der Loge am Wiener Opernball.

© Andreas Tischler

© Fuhrich ×

© Tischler

Lugner: "Sicher zum Flughafen gebracht"

Seit Montag verzauberte sie ganz Österreich und vor allem ihren Gastgeber . Den Opernball verließ Priscilla Presley 00.40 Uhr. Viel Schlaf bekam die sympathische Amerikanerin jedoch nicht, denn bereits um 5.30 Uhr wurde sie von Lugners Freund Star-7-Chef Roland Franzer "sicher" zum VIP-Terminal nach Schwechat gebracht. Um 6.55 Uhr hob sie dann auch schon Richtung Heimat ab. "Mir fehlt sie jetzt schon. Um 1.30 Uhr habe ich sie beim Einstieg in die Limousine ein letztes Mal umarmt", erzählt "Mörtel".