So berührend! DARUM hatte DJ Ötzi am Opernball Tränen in den Augen

Der Musiker kam mit seiner Frau Sonja und Tochter Lisa-Marie.

Premiere für Gerry Friedles aka DJ Ötzis Tochter Lisa-Marie am Wiener Opernball! Die 21-Jährige kam in Begleitung ihrer Eltern zum Großereignis. Im Gespräch mit Mirjam Weichselbraun zeigte sich das Papa-Tochter-Gespann begeistert vom Ball.

Ötzi im Interview

DJ Ötzi gefiel die Eröffnung, die Regenbogenfarben, die Weltoffenheit symbolisieren würden. Zu einer Begegnung zwischen Priscilla Presley und seiner Lisa-Marie (sie wurde nach Presleys Tochter benannt, die 2023 verstarb) kam es leider nicht.

© Fuhrich

So stolz auf Tochter

DJ Ötzi will noch erklären, warum er sich ausgerechnet für diesen Namen bei seiner Tochter entschied, konzentriert sich aber dann auf das Wesentliche und platzt fast vor Vaterfreude: "Was erzähl ich? Ich bin einfach total happy, dass ich so eine tolle Tochter hab und mit der heute da bin!" Man kann ihm den stolz ansehenund es scheint, als würde ein kleines Tränchen der Rührung in seinen Augen glänzen!

Gerne zusammen

Eine Ausnahme? Mitnichten, wie Lisa-Marie ausplaudert. Sie verbringt ganz viel Zeit mit ihren Eltern: "Wir sind privat noch viel öfter unterwegs als vor der Kamera!"