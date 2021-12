Bei 'Zauberhafte Weihnacht' tritt DJ Ötzi mit seiner Tochter Lisa Marie auf - im Duett!

Trraumhafte Bergwelt, vorweihnachtliche Klänge und Festtagsstimmung – Sonja Weissensteiner und DJ Ötzi laden auch heuer wieder bei „Zauberhafte Weihnacht im Land der ‚Stillen Nacht‘“ am Samstag, dem 18. Dezember, um 20.15 Uhr in ORF 2 das Publikum zu einem musikalisch-besinnlichen TV-Abend mit zahlreichen Publikumslieblingen.

Premiere für Lisa-Marie

Die Künstlerinnen und Künstler präsentieren diesmal ihre weihnachtlichen Lieder im Flachauer Gutshof in heimeliger Wohnzimmeratmosphäre – auf eine große Showbühne wurde, um der aktuellen Lage Rechnung zu tragen, verzichtet. Dabei kommt es auch zu einer TV-Premiere: DJ Ötzi und Tochter Lisa-Marie Friedle singen gemeinsam „Happy Xmas (War is Over)“. Außerdem jammen Publikumslieblinge wie Nik P., Francine Jordi und Chris Steger im Wohnzimmer des Gutshofs. Und Rolando Villazón sorgt im St. Peter Stiftskulinarium in der Stadt Salzburg für weihnachtliche Stimmung.

Die musikalischen Gäste und ihre weihnachtlichen Lieder

Florian Silbereisen: „Und brennen 100.000 Kerzen“

Giovanni Zarrella: „L’amore è“

Melissa Naschenweng: „Manchmal brauch ich’s still“

Francine Jordi: „Und Frieden für die Welt“

Nik P.: „Es ist Weihnachtszeit“

Nik P. & DJ Ötzi: „Ein Stern (der deinen Namen trägt)“

DJ Ötzi: „Der Moment“

DJ Ötzi & Lisa-Marie Friedle: „Happy Xmas (War is Over)“

Semino Rossi: „La Canción Del Tamborilero“

More Than Words: „Driving Home for Christmas“

Chris Steger: „Wonn i donn hoam kimm“

Ella Endlich: „Küss mich, halt mich, lieb mich“

Ella Endlich & Norbert Endlich: „Wandern durch den weißen Winterwald“

Sonja Weissensteiner & Ricky Maier: „Ein ganzes Leben lang“

Die Hollerstauden: „Kling, Glöcklein klingelingeling“, „Stille Nacht, heilige Nacht“

Rolando Villazón: „Feliz Navidad“, „Morgen, Kinder, wird's was geben“