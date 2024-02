Ob die Farbe des Kleides auf das Geschlecht des Babys hindeutet?

Nach der turbulenten Trennung von seiner Ehefrau Ivana, die mittlerweile wieder verheiratet ist und Essl heißt, zeigte sich Szene-Gastronom Martin Ho am Opernball mit seiner neuen Freundin Vu Hoàng My. Und, wie ÖSTERREICH bereits berichtete, ist sie hochschwanger!

Sehr verliebt

Das Paar traf sich mit Gästen zu einen Pre-Ball-Dinner im Park Hyatt, wo sie sich sehr verliebt zeigten. Gerüchte, um eine heimliche Hochzeit ließ Ho vorerst unbeantwortet. Erst kürzlich postete Vu Hoàng My ein sehr vertrautes Foto auf Instagram im weißen Kleid mit Ring am Finger. Jedenfalls genoss Martin Ho in seiner eigenen Loge den Ball-Rummel – er hatte sie zum Teil von Sebastian Kurz abgekauft. Der sollte ja bekanntlich doch nicht auftauchen.