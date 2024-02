Es war der Aufreger der Woche: Dier Preis für Edtstadlers Geschmeide.

Das war der Aufreger vor dem Opernball : Eine Schmuck-Leihgabe im Wert von 72.000 Euro sorgte im Vorfeld des Wiener Opernballs für großen Wirbel.

Abgelehnter Schmuck

Verfassungsministerin Karoline Edtstadler habe sich ein Set mit Collier, Ring und Ohrhängern bei Rozet & Fischmeister ausgesucht, um besonders zu strahlen. Am Dienstagabend meldete sich das Büro der Ministerin bei oe24 und stellte klar, dass Edtstadler der Schmuck zwar angeboten wurde, sie ihn allerdings nun doch nicht tragen werde. Die 42-Jährige habe sich für eine günstigere Variante eines anderen Juweliers entschieden.

Oben ohne

Kurz darauf wurde bekannt, sie verzichte ganz auf eine Leihgabe. Und so kam die Ministerin in einer feschen grünen Robe, aber recht schmucklos zum Opernball, trug lediglich ein Ohrgehänge in Gold. Der Ausschnitt blieb geschmeidelos. Ihre einzige Zier fürs Foto: Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka am Arm.