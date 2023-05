× ORF-Star Assinger provoziert bei Millionenshow: ''Haben Sie einen Vogel?''

Einmal mehr sorgt der Millionenshow-Moderator Armin Assinger mit einem flotten Spruch für Provokation.

Der bekannte TV-Moderator und ehemalige Skirennläufer Armin Assinger ist dafür bekannt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen und seine Quiz-Kandidaten gerne mit frechen Sprüchen herauszufordern. Am 15. Mai startete er mit den Worten "Da simma wieder" den Quiz-Abend im ORF und setzte seine gewohnt direkte Art fort, um das Wissen der Kandidaten auf die Probe zu stellen. Das Ziel: die begehrte Gewinnsumme von einer Million Euro zu ergattern.

Zu Beginn der Sendung, direkt nach dem Muttertag, ließ Assinger es sich nicht nehmen, allen Mamas vor den Bildschirmen zu ihrem Ehrentag zu gratulieren. Doch dann ging es auch schon ans Eingemachte. Als erste Kandidatin durfte Margret erneut Platz auf dem Quiz-Sessel nehmen. Allerdings blieb sie dort nicht lange. Die gebürtige Innsbruckerin scheiterte bereits an der ersten Frage des Abends, durfte sich jedoch mit den zuvor erspielten 15.000 Euro trösten.

"Haben Sie einen Vogel?"

Danach war Christian aus Graz an der Reihe und bekam sofort einen Vorgeschmack auf Assingers freche Sprüche. Bei Frage vier musste der Geotechniker entscheiden, worüber sich Wellensittiche am meisten freuen würden: einen neuen Bremskolben, Zylinderkolben, Hirsekolben oder Riechkolben. Selbstbewusst wählte er Antwort C) Hirsekolben und wurde prompt von Assinger gefragt: "Haben Sie einen Vogel?"

Doch Christian schien tatsächlich kein Problem zu haben, denn er schaffte es ohne größere Schwierigkeiten bis zur 30.000-Euro-Frage. Lediglich den Publikumsjoker brauchte er, um sich von den Anwesenden bestätigen zu lassen, dass Andreas Herzog in Südkorea erneut Teamchef-Assistent von Jürgen Klinsmann wurde. Doch bei Frage 12, bei der er ein Zitat einer historischen Figur zuordnen musste ("Heute bratet ihr eine Gans, aber aus der Asche wird ein Schwan entstehen"), stieß er an seine Wissensgrenze.

Obwohl der 50:50-Joker nicht viel Klarheit brachte, überlegte der risikofreudige Teilnehmer zu raten. Letztendlich griff er jedoch zum Telefon und bat seinen Vater Alois um Hilfe. Doch zu Christians Enttäuschung konnte ihm sein Vater nicht weiterhelfen, und so stand er auf sich allein gestellt da. Selbstbewusst entschied er sich für Martin Luther und fiel direkt auf 15.000 Euro zurück.

Mit seinem provokanten Spruch "Haben Sie einen Vogel?" sorgte Armin Assinger für Aufsehen und unterstrich erneut seinen Ruf als direkter und humorvoller TV-Moderator. Die Zuschauer dürfen gespannt sein, welche Überraschungen er in den kommenden Quiz-Shows noch bereithält.