Wien-Wahl Nepp Ludwig
© APA

SPÖ verliert

Umfrage-Beben in Wien: FPÖ schon bei 25 Prozent

13.12.25, 12:14
Teilen

SPÖ und ÖVP verlieren im Vergleich zur Wahl im April weiter. 

Laut der aktuellen Stadtbarometer-Umfrage von W24 und IFDD (Maximale Schwankungsbreite: +/- 3,1 %) kommt die Bürgermeister-Partei in der Bundeshauptstadt nur noch auf 36 Prozent. Das ist ein Minus von 3 Prozent zur Wahl im April.

ÖVP nur noch bei 7 Prozent

Wenn an diesem Sonntag Landtags- und Gemeinderatswahlen wären, käme die FPÖ auf satte 25 Prozent (+5 % gegenüber der Wahl).
Die Grünen liegen mit 16 Prozent (+2 %) weiterhin auf Platz 3, die NEOS mit 10 Prozent auf Platz 4. Die Kanzler-Partei ÖVP kommt laut der Umfrage in Wien nur noch auf 7 Prozent (minus 2 % zur Wahl).

Umfrage-Beben in Wien: FPÖ schon bei 25 Prozent
© APA/GEORG HOCHMUTH

Bei einer fiktiven Bürgermeisterdirektwahl kommt Michael Ludwig auf 48 % und liegt deutlich über den Werten seiner SPÖ. Dominik Nepp kommt auf 26 Prozent und Judith Püringer (Grüne) auf 15 Prozent. Den neuen ÖVP-Chef Markus Figl würden nur 6 Prozent der Befragten direkt als Bürgermeister wählen.

