Pleitier Rene Benko lebt jetzt von 12 Euro am Tag

13.12.25, 11:24
Früher feierten sie gemeinsam in Luxus und Prunk – heute könnten die Lebenswelten von René und Nathalie Benko kaum unterschiedlicher sein. 

Der einstige Milliarden-Mogul René Benko hat seine Villen am Arlberg und am Gardasee gegen eine Einzelzelle in der JVA Innsbruck getauscht und lebt nun von gerade einmal zwölf Euro am Tag. Seine Frau Nathalie hingegen residiert weiterhin im Luxus – und fordert von der Republik Österreich die Rückgabe eines drei Millionen Euro teuren Harry-Winston-Rings.

Der Prozess gegen das schillernde Ehepaar wegen betrügerischen Bankrotts vor dem Landesgericht Innsbruck gewährt neue Einblicke in das Familienleben der Benkos. Richterin Heide Maria Paul verurteilte den ehemaligen Signa-Chef nicht nur zu 15 Monaten Haft auf Bewährung, sondern auch zu 340 Tagessätzen à zwölf Euro Geldstrafe, insgesamt 4.320 Euro.

"Er befindet sich im Konkursverfahren, hat aktuell keine Einkünfte, vielleicht aber Unterstützung seiner Familie in Form eines Unterhalts", erklärte die Richterin. Die Tagessätze orientieren sich am aktuellen Verdienst des Unternehmers.

