Ein Kommentar von Politik-Chefredakteurin Isabelle Daniel

Ist Kickl noch zu stoppen, ist DIE Frage, die derzeit vor allem Rote und Türkise umtreibt. Wer einen Blick auf die brandaktuelle Lazarsfeld-Umfrage für oe24 macht, könnte leichte Zweifel daran haben. Die FPÖ liegt seit Monaten konstant bei plus 35 Prozent. SPÖ und ÖVP sind seit ebenso langer Zeit stabil schwach – Tendenz sinkend. Bundeskanzler Christian Stocker liegt in der fiktiven Kanzlerfrage bei nur noch zehn Prozent. Ob es 10, 11 oder 12 Prozent sind, ist da schon komplett nebensächlich. Diese Werte für die Regierungsspitze zeigen, dass viele – verdammt viele – in diesem Land eine radikale Wende wollen.

Könnten ÖVP und SPÖ diesen kompletten Abwärtstrend also noch drehen? Nur wenn sie es schaffen die Inflation stabil auf zwei Prozent zu senken und die Wirtschaft wieder anspringt. Und nur wenn sie das Gesundheitssystem auf sichere Beine stellen und Integrationsmaßnahmen spürbar verschärfen.

Gelingt das dieser Regierung nicht, wäre die Antwort auf die Frage, ob Kickl noch zu stoppen sei, einfach: Nein. Außer eine neue disruptive Kraft würde antreten und den Menschen einen anderen glaubwürdigen Change vermitteln. Diese drei Optionen gibt es. Nicht mehr und nicht weniger.