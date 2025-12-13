Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Steiermark
Pistole
© Getty Images

Festgenommen

Polizist bedrohte Kollegen mit Schusswaffe

13.12.25, 09:30
Teilen

Ein steirischer Polizist soll bereits Anfang November einen Kollegen mit einer Schusswaffe bedroht haben und ist nun am Freitag festgenommen worden, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark mit.  

Die genauen Hintergründe und das Motiv werden noch ermittelt, hieß es seitens der Exekutive. Der Verdächtige wurde von Cobra-Beamten arretiert. Bei ihm zuhause wurden mehrere Schusswaffen, Munition, eine Armbrust und Stichwaffen sichergestellt.

Der betroffene Polizist erstattete erst Wochen nach dem Vorfall Anzeige gegen den 42-jährigen Beamten, der ihn im Dienst mit einer Schusswaffe bedroht haben soll. Die genauen Hintergründe dieser mutmaßlichen Drohung seien noch Gegenstand laufender Ermittlungen, gaben die Behörden bekannt. Die Staatsanwaltschaft Graz hatte jedenfalls die Festnahme des 42-Jährigen angeordnet. Gegen den Mann wurde ein Waffenverbot verhängt. Zudem hat die Landespolizeidirektion - als Dienstbehörde - den 42-Jährigen umgehend vom Dienst suspendiert. Vom Vorfall betroffene Bedienstete würden psychologisch betreut, wurde mitgeteilt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden