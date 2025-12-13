Polizist bedrohte Kollegen mit Schusswaffe

Ein steirischer Polizist soll bereits Anfang November einen Kollegen mit einer Schusswaffe bedroht haben und ist nun am Freitag festgenommen worden, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark mit.

Die genauen Hintergründe und das Motiv werden noch ermittelt, hieß es seitens der Exekutive. Der Verdächtige wurde von Cobra-Beamten arretiert. Bei ihm zuhause wurden mehrere Schusswaffen, Munition, eine Armbrust und Stichwaffen sichergestellt.

Der betroffene Polizist erstattete erst Wochen nach dem Vorfall Anzeige gegen den 42-jährigen Beamten, der ihn im Dienst mit einer Schusswaffe bedroht haben soll. Die genauen Hintergründe dieser mutmaßlichen Drohung seien noch Gegenstand laufender Ermittlungen, gaben die Behörden bekannt. Die Staatsanwaltschaft Graz hatte jedenfalls die Festnahme des 42-Jährigen angeordnet. Gegen den Mann wurde ein Waffenverbot verhängt. Zudem hat die Landespolizeidirektion - als Dienstbehörde - den 42-Jährigen umgehend vom Dienst suspendiert. Vom Vorfall betroffene Bedienstete würden psychologisch betreut, wurde mitgeteilt.