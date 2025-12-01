Schock für Samuel Koch: Nasenbruch nach Rollstuhl-Unfall in Österreich

In einem Interview verrät er die Details zum Unfall-Drama in einem österreichischen Wellness-Hotel.

Ein kleiner Unfall konnte ihm die gute Laune nicht verderben: Samuel Koch erschien bei einem Termin in Bayern überraschend fröhlich – obwohl er sich erst vor wenigen Tagen in einem österreichischen Hotel schmerzhafte Verletzungen zugezogen hatte.

Die Pflaster an Nase und Augenbraue verraten, dass der Schauspieler einen unangenehmen Sturz hinter sich hat. Beim Besuch des Bayern-Parks in Reisbach nahm er die Situation zunächst mit Humor. Auf die sichtbaren Blessuren angesprochen, witzelte er: „Bei dem Wetter spiele ich ja gerne mal Eishockey.“ Kurz darauf wurde er ernst: Er sei in der Dusche ausgerutscht – „der klassische Fall“. Laut Informationen der Bild war sein Rollstuhl nicht richtig fixiert, weshalb Koch vornüber stürzte. Dabei zog er sich Prellungen und einen Nasenbruch zu. Seit seinem schweren Unfall vor 15 Jahren bei „Wetten, dass..?“ ist er querschnittsgelähmt.





Theater-Absage

Im Gespräch mit der Bild erklärte der 38-Jährige, dass solche Rückschläge ihn zwar kurz beschäftigen, er aber versuche, seinen Fokus weiterhin auf das Positive zu richten: „Eine Sekunde nicht aufgepasst, und vieles ändert sich. Aber ich möchte weniger auf das schauen, was nicht geht, sondern auf das, was geht und schön ist.“ Wegen der Verletzungen musste er seinen geplanten Auftritt an den Münchner Kammerspielen absagen – auf ärztlichen Rat, wie er betont. Das Bedauern über die entgangene Vorstellung sei groß: „Ich hoffe, die Zuschauer kommen wieder.“

Passend zum Motto des Tages, „Familienzauber“, gab es aber auch erfreuliche Nachrichten: Koch und seine Frau Sarah Elena erwarten in wenigen Wochen ihr erstes Kind. „Wir freuen uns auf unser Christkind und auf eine ruhige, besinnliche Adventzeit“, sagte er.