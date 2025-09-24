Alles zu oe24VIP
Samuel Koch will nicht zur letzten "Wetten,dass..?"-Show kommen
Spannender Fall

Fast 15 Jahre nach "Wetten, dass"-Drama: Samuel Koch kämpft vor Gericht weiter

24.09.25, 14:38
Samuel Koch steht wieder im Mittelpunkt eines Rechtsstreits: Vor dem Bundessozialgericht in Kassel wird verhandelt, ob sein Unfall als Arbeitsunfall gilt – und ob er Anspruch auf Leistungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung hat. 

Vor dem Bundessozialgericht (BSG) in Kassel hat die Verhandlung über die Versicherungsklage von Autor und Schauspieler Samuel Koch begonnen. Der heute 37-Jährige ist seit einem Unfall in der ZDF-Sendung „Wetten, dass..?“ vor knapp 15 Jahren querschnittsgelähmt. Das Gericht prüft nun, ob er als Wettkandidat damals unfallversichert war.

Bereits 2020 beantragte Koch, seinen Unfall als Arbeitsunfall anerkennen zu lassen. Die zuständige Verwaltungs-Berufsgenossenschaft wies das Ansuchen ab. Auch vor dem Sozialgericht Mannheim und dem Landessozialgericht Baden-Württemberg blieb er erfolglos.

Gericht: Eigenes Interesse stand im Vordergrund

Die Vorinstanzen kamen zum Schluss, dass kein Versicherungsschutz bestehe – weder als Beschäftigter noch als „Wie-Beschäftigter“. Koch habe sein sechsköpfiges Team selbst zusammengestellt, den Auftritt eigenständig organisiert und auch als eine Art Regisseur agiert. Ein Ehrenamtsverhältnis sei ebenso nicht gegeben. Zwar trat er im Auftrag einer öffentlich-rechtlichen Anstalt auf, doch hatte er mit dem ZDF lediglich einen unbezahlten Mitwirkendenvertrag. Seine Motivation sei vor allem gewesen, sein Können zu zeigen und an Bekanntheit zu gewinnen.

Koch legte Revision ein. Sollte er nun vor dem BSG Erfolg haben, könnte er Leistungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung beziehen.

 


 

Der Unfall bei „Wetten, dass..?“

Am 4. Dezember 2010 wettete der damals 23-Jährige, mit Sprungstiefeln im Vorwärtssalto über fünf heranfahrende Autos zu springen. Beim vierten Wagen – gesteuert von seinem Vater – kam es zum folgenschweren Sturz. Koch erlitt eine Querschnittslähmung.

Die Show wurde nach dem Unfall abgebrochen. Moderator Thomas Gottschalk verkündete kurz darauf seinen Rücktritt, kehrte aber später noch einmal zurück, bevor er Ende 2023 endgültig aufhörte. Am 25. November 2023 lief die letzte „Wetten, dass..?“-Ausgabe mit Gottschalk.

