Samuel Koch und Sarah wollen jetzt ein Baby

Das Ehepaar spricht über das sensible Thema, das es gerade stark beschäftigt.

Schauspielerin Sarah Elena Timpe und ihr Ehemann, der ehemalige Kunstturner Samuel Koch, haben sich erneut offen zu ihrem lang gehegten Wunsch nach einem gemeinsamen Kind geäußert. Bei der Verleihung des B.Z.-Kulturpreises in Berlin sprach Timpe mit RTL über das sensible Thema. „Ein Kind ist eines der schönsten Geschenke, die es gibt – aber es bleibt ein Wunder“, so Timpe. Seit neun Jahren ist das Paar verheiratet, bislang blieb der Kinderwunsch unerfüllt. „Es ist ja kein Ding, das man mal eben so im Lidl kaufen geht“, ergänzte sie mit einem Schmunzeln, das dennoch die Ernsthaftigkeit ihrer Worte nicht schmälerte.

Mehr lesen:

Unfall veränderte Kochs Leben

Samuel Koch war 2010 bundesweit bekannt geworden, als er bei der ZDF-Show "Wetten, dass..?" schwer verunglückte. Beim Versuch, mit Sprungstelzen über fahrende Autos zu springen, stürzte er und zog sich mehrere Genickbrüche zu. Seitdem ist er vom Hals abwärts querschnittgelähmt und sitzt im Rollstuhl. Koch und Timpe lernten sich 2014 bei Dreharbeiten zur ARD-Serie "Sturm der Liebe" kennen. Ein Jahr später folgte die Verlobung, 2016 die Hochzeit in Baden-Württemberg. Seitdem tritt das Paar immer wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit auf – offen, authentisch und mit viel gegenseitiger Zuneigung.

"Sexualorgane" nicht betroffen

Bereits vor zwei Jahren sprach Samuel Koch in einem Interview mit Rollstuhlbasketballer Leeroy Matata für dessen YouTube-Format Leeroy will’s wissen über die Frage nach eigenen Kindern. „Das vegetative Nervensystem, das die Sexualorgane ansteuert, ist vom zentralen Nervensystem getrennt und funktioniert bei mir glücklicherweise“, sagte Koch damals. „Deswegen ist da alles cool. Aber wir müssen Zeit dafür finden – eines Tages.“

Dass dieser Zeitpunkt nun näher rücken könnte, lässt viele hoffen. Der Wunsch nach einem Kind begleitet das Paar seit Jahren. Dass sie jetzt offen darüber sprechen, zeigt nicht nur ihren Mut, sondern auch ihre Entschlossenheit.