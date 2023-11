Abschied nach 154 Sendungen: Wetten, dass wir Thomas Gottschalk vermissen werden?

Wetten, dass diese Show in die Geschichte eingehen wird? Nach 154 Sendungen hat Showmaster Thomas Gottschalk endgültig mit dem Erfolgsformat Schluss gemacht.

Ein vermutlich wirklich letztes Mal hat Thomas Gottschalk am Samstagabend den legendären Spruch "Top, die Wette gilt..:" in Offenbach ausgerufen. Insgesamt 154 Sendungen moderierte der Showmaster seit 1987. In rotem Anzug mit goldenem Kragen genoss Gottschalk sichtlich den letzten, großen Auftritt. "Ich kann ja nichts dafür, dass Sie die beste Zeiten ihres Lebens mit mir verbinden", eröffnete der 73-Jährige den Abend.

1987 übernahm Gottschalk das Erfolgsformat von Frank Elstner, mit seinen bunten Outfits verpasste er der Show damals völlig neuen Glanz. Allen anfänglichen Kritikern zum Trotz mutierte "Thommy" zum absoluten Publikumsliebling. Wenn Thomas Gottschalk am Samstagabend auf die Wettcouch einlud, folgten nicht nur unzählige Weltstars dem Ruf, auch Millionen Zuschauer im deutschsprachigen Bereich versammelten sich regelmäßig zu Hause auf der Couch.

Erstes Comeback nach 2 Jahren

1992 zog sich Gottschalk das erste Mal zurück. Doch die Zwischenlösung Wolfgang Lippert machte nur zwei Jahre später den Platz wieder frei. Am 15. Jänner 1994 feierte Gottschalk sein viel umjubeltes erstes Comeback und festigte seinen Platz auf der legendären Couch.

Neuerungen, Jubiläen und Show-Highlights, wie die Sommer-Ausgabe auf Mallorca, zogen stets ein Publikum in Millionenhöhe vor die Bildschirme.

Ein Unfall veränderte alles

Doch 2010, in der insgesamt 192. Sendung von "Wetten, dass..?", geschah das große Unglück. Während bis dahin viele waghalsige Wetten ohne schwerere Verletzungen über die Bühne gingen, geschah an diesem 4. Dezember das große Unglück. Wettkandidat Samuel Koch versuchte damals mit Stelzen einen Salto über ein Auto springen. Dabei stürzte er und verletzte sich schwer. Erstmals musste die Live-Sendung von dem geschockten Moderatoren abgebrochen werden. Der damals 23-Jährige Koch ist seither gelähmt.

Gottschalk war in der Show nicht mehr derselbe und kündigte zum zweiten Mal seinen "Wetten, dass..?"-Rückzug an. Nach über einjähriger Pause trat Markus Lanz am 6. Oktober 2012 in die riesigen Fußstapfen. Doch die Quoten gingen immer mehr zurück. Was am 13. Dezember 2014 zum Ende des jahrelang zum festen Bestandteils der TV-Welt gehörenden Formats führte.

Gottschalk mit TV-Rekord-Überstunden

2021 kehrte das ZDF-Format anlässlich des 40-jährigen Jubiläums doch noch einmal zurück. Zur Freude aller Fans führte damals auch wieder Thomas Gottschalk durch den Abend. Eine jährliche Show 2022 war die Folge des damaligen Quotenerfolges. Doch nun nahm Gottschalk endgültig Abschied. Dabei besiegelt er die TV-Historie. Denn insgesamt 4.381 Minuten überzog Gottschalk in seinen 154 Sendungen - am 7. Dezember 1996 sogar unerreichte 73 Minuten - das sind insgesamt etwa 73 Stunden.

Am Samstag, den 25. November um 23.18 Uhr, verließ Gottschalk nach einer großartigen letzten Show mit unvergesslichen Auftritten der Pop-Band Take That, oder dem Sensations-Duett von Shirin David und Helene Fischer endgültig die "Wetten, dass..?"-Bühne. Zum Ende erklärte Gottschalk noch einmal mit eigenen Worten, warum er von der Bühne abtritt: Bevor er wieder mit seinen Aussagen einen Shitstorm auslöst da "sage ich lieber gar nichts mehr".

© Getty

Lobende Worte gab es auch von Show-Gründungsmitglied Frank Elstner: "Ich war nicht bei einem Abschied, ich war bei der besten Show." Nach einer Umarmung der beiden Show-Granden durfte Gottschalk in einem Bagger die große Bühne verlassen. Wetten, dass wir diese Show vermissen werden?