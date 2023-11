Sch****! Teenie aus Österreich flucht live bei "Wetten, dass..?"-Abschied

Der 14-jährige Felix aus Niederösterreich begeisterte bei der letzten "Wetten, dass..?"-Show in Offenbach. Doch im Eifer des Gefechts entglitt dem Teenie ein unbedachtes Wort.

Mit seiner Skateboard-Wette versuchte der Niederösterreicher sein Glück. Der gehbehinderte 14-Jährige fährt im Handstand auf einem Skateboard einen Parcour entlang. Mit seinem Helm muss er Spielkarten auf einem Flaschenhals wegstoßen, damit ein Mentos-Zuckerl, oder wie Gottschalk sie nennt – "Bongbong" – in die Colaflaschen fallen.

Die Herzen des Publikums hat der Österreicher sofort erobert. Sie jubeln ihm zu, feiern ihn. Beim ersten Versuch gelingt es ihm auch die Zuckerl zu versenken. Felix jubelt und zeigt, mit wieviel Begeisterung er dabei ist.

Felix lässt Emotionen freien Lauf

Doch dann will es nicht mehr so laufen. Am Ende geht ihm die Zeit aus. Der Junge lässt seinem Ärger freien Lauf. "Scheiße!" flucht er live auf Sendung in sein Mikrofon.

Die Wette geht zwar verloren, dennoch erntet er vom Publikum Standing Ovations. Als Lohn für den Einsatz bekommt der Bub einen ganz besonderen Preis. Der Motorsport-Fan darf nächstes Jahr mit seiner Familie das gesamte Formel-1-Wochenende beim GP von Österreich in Spielberg miterleben.