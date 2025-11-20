Alles zu oe24VIP
Samuel Koch
© Getty Images

Große Freude

15 Jahre nach "Wetten, dass..?"-Unfall: Samuel Koch wird Vater

20.11.25, 20:35
15 Jahre nach seinem dramatischen Unfall bei "Wetten, dass..?" darf sich Samuel Koch mit seiner Ehefrau über baldigen Nachwuchs freuen. 

Samuel Koch wird Vater. Der Schauspieler und seine Ehefrau Sarah Elena Koch wünschen sich bereits seit Jahren Nachwuchs. Jetzt ist es so weit. Wie die deutsche "Bild"-Zeitung berichtet, soll das Baby der beiden am 20. Dezember in München zur Welt kommen, also kurz vor Weihnachten. 

München ist die Stadt, in der die Liebe der beiden baldigen Eltern begann. 2014 verliebten sie sich bei den Dreharbeiten zur ARD-Serie "Sturm der Liebe". Zudem lebt das Ehepaar seit April in der bayerischen Hauptstadt. 

Samuel Koch

Koch in der "Wetten, dass..?"-Sendung 2010, in der er später einen schweren Unfall hatte. 

© Getty Images

Schwerer Unfall bei "Wetten, dass..?"

Koch war vor knapp 15 Jahren Gast in der ZDF-Sendung "Wetten, dass..?". Dort versuchte er mit speziellen Sprungstiefeln über ein fahrendes Auto zu springen, wobei er sich schwer verletzte. Er ist seither querschnittsgelähmt und sitzt im Rollstuhl. Der damalige Moderator der Live-Sendung, Thomas Gottschalk, war so mitgenommen von dem bitteren Schicksal, dass er die Sendung anschließend aufgab. 

Samuel und Sarah Elena heirateten im August 2016.

