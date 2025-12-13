Alles zu oe24VIP
Themenbild Wirtschaftskammer WKO Wien
© WKO/Manfred Burger

Politik

Von Wirtschaftskammer bis Regierung: Alle verlieren Vertrauen

13.12.25, 12:00
Angefangen von der Wirtschaftskammer erleiden wichtige Institutionen einen massiven Vertrauenverlust.

Die Schockwellen der Affäre rund um den ehemaligen Wirtschaftskammer-Präsidenten Harald Mahrer (ÖVP) sind noch längst nicht abgeebbt. Im aktuellen Österreich-Radar der Lazarsfeld Gesellschaft für oe24 (1.000 Befragte vom 8. bis 9.12.2025) erleiden wichtige Institutionen einen massiven Verlust an Vertrauen.

balken251211
© oe24

Der Wirtschaftskammer (WKO) vertrauten im September noch 33 % - jetzt sind es nur noch 21. Ein Minus von 12 Punkten.

Die Nationalbank (OeNB) - deren Präsident Mahrer ja bis zuletzt war - fällt von 44 auf 37 %. Besonders dramatisch, da es ja hier um die Stabilität unserer Währung sowie der Wirtschaft geht.

Die Arbeiterkammer (AK) - obwohl vom Mahrer-Fall ja gar nicht betroffen - hat zwar immer noch 44 % Vertrauen, vor zwei Monaten waren es aber noch 50 % gewesen.

Regierung: Dass das die Regierung trifft, ist fast schon selbstverständlich: So verliert sie fünf Punkte - nur noch 21 % vertrauen der Ampel.

vertrauen251211
© oe24

Fazit: Es klingt beinahe unglaublich: Die Industriellenvereinigung ist für die Bevölkerung inzwischen vertrauenswürdiger als Regierung oder Wirtschaftskammer.

