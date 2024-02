Demo & erhöhte Terrorgefahr: Wie gefährlich wird heute der Opernball?

Beim Ball der Bälle werden starke Sicherheitsmaßnahmen getroffen.

Wirbel um dien Wiener Opernball. Wie so oft wird es heute auch wieder eine Demo gegen den Opernball geben.

Darum geht's bei der Demo

Organisiert wird sie von der Kommunistischen Jugend Österreichs (KJÖ). Die KJÖ hat bereits die Opernballdemo 2023 organisiert, an der erstmals seit über 20 Jahren mehr als 600 Demonstrant:innen teilnahmen. „Der Opernball ist ein Symbol für die immense Ungleichheit in der Gesellschaft und in Zeiten, in denen sogar Vollzeit-Arbeitende zurückstecken müssen, eine reine Provokation.“, begründet Johannes Lutz von der KJÖ die Entscheidung, dieses Jahr wieder gegen den Opernball zu demonstrieren.

Garanca äußert sich zu Terror

Claudia Stöckl stellte im "Frühstück bei mir" (Sendung vom 4.2.) fest, dass es eine höhere Terrorwarnstufe wegen des Krieges in Israel gebe und wollte wissen, ob Elina Garanca , die heute beim Opernball singen wird, das im Kopf habe. Garanca daraufhin, ja, das hat sie, aber: "Die eigene Kugel wirst du nicht hören. In diesem Fall bin ich Fatalistin. Wenn es soweit ist, ist es soweit. Wir wissen nicht, wie wir sterben. (...) Man kann im Alltag nicht in Angst leben. (...) Das Ende kommt irgendwann."

Stöckl hält aber fest, dass in der Oper strenge Sicherheitsmaßnahmen gelten.

© oe24

Der Ring mit Absperrungen