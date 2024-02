Was ist denn da los?

Richard Lugner in Bestform! Obwohl er ein straffes Sightseeing-Programm mit seiner Priscilla hinter sich hat und kürzlich noch verkühlt war, strahlt der Baumeister von einem Ohr zum anderen.



Lugner wieder vergeben

Ist er so happy, weil er sich gar so auf den Ball freut? Wie das oe24-Opernball-Team gehört hat, stellte Lugner Presley seine Freundin vor! Er sagte zu Priscilla: "This is my girlfriend". Und wer ist das? Keine Unbekannte, sondern Bienchen! Ja, genau jene Simone, mit der Mörtel nicht mehr zusammen war... Wohl bis jetzt! Doch ob sie die Einzige im Lugner-Zoo ist, bleibt fragwürdig. Richie wechselt sich gerne ab mit seinen Begleiterinnen oder Freundinnen...