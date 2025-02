Opernball: Leni Klum ist in Wien gelandet und gönnt sich Schnitzel

Das Model postete am Mittwoch aus dem Flieger - nach der Landung in Wien gönnte sich Leni Klum gleich ein Schnitzel.

Spekuliert wurde im Vorfeld viel, jetzt bestätigt auch Swarovski offiziell, dass Model Leni Klum als Stargast beim 67. Opernball antanzt. Ihre berühmte Mutter Heidi Klum werde zwar nicht dabei sein, aber Leni wird mit Sicherheit ein absoluter Hingucker sein. Schon am Mittwoch reiste sie an, um nicht allzu sehr in den Ballstress zu kommen. Auf Instagram postete sie nur ein Video hoch über den Wolken.

Mehr lesen:

Hier treffen Sie Leni Klum

Am Nachmittag folgte ein weiteres Posting eines Wiener Schnitzels. Offenbar gönnte sich Klum das bei ihrer Ankunft im Hotel Sacher. Leni nimmt gemeinsam mit weiteren Stars wie Schauspieler Ed Westwick und Supermodel Candice Swanepoel im Parterre links in der Swarovski-Loge Nummer 8 Platz. Interviews seien keine eingeplant, aber vielleicht werde es möglich sein, beim Empfang oder von der Tanzfläche aus einen Blick auf sie zu werfen.





Über den Red Carpet wird Leni Klum jedenfalls laufen. Dort soll sie sich auch viel Zeit für die Fotografen nehmen. Welcher Designer sie ausstattet, ist noch streng geheim, sicher ist nur, dass der Schmuck von Swarovski zur Verfügung gestellt werden wird.

Westwick schon in Mailand

Auch Ed Westwick ist bereits in Flugnähe - er war am Dienstagabend noch zu Gast bei einer Fashion Show im Rahmen der Mailänder Modewoche.