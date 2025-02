Simone Lugner: "Richard hätte sicher eine Frau eingeladen"

Im oe24-Talk sagt Richard Lugners Witwe ihre Meinung zum diesjährigen Opernball-Stargast des Lugner-Clans - und was Mörtel von ihm gehalten hätte

Alex Monopoly ist der diesjährige Stargast in der Lugner-Loge. Der New Yorker Street-Art-Künstler wird mit Jacqueline, Leo und Christina Lugner seinen ersten Opernball besuchen. Lugner-Fans sind aus den letzten Jahrzehnten aber andere Kaliber an Gästen gewöhnt. Von Paris Hilton über Kim Kardashian bis hin zu Jane Fonda oder im letzten Jahr Priscilla Presley, brachte Lugner Glanz in die Wiener Staatsoper.

Simone Lugner trägt eine Robe von Martina Mohapp. © Andreas Tischler ×

Für Simone ist Alec Monopoly aber durchaus eine gute Wahl. "Jacky ist eine andere Generation und hat einen anderen Zugang als ihr Vater. Ich finde ihn cool und das es eine tolle Aktion ist, was Alec in der Lugner City macht", erklärt sie im oe24-Talk. Was ihren verstorbenen Mann angeht, ist Simone eher skeptisch. "Ich kann mir gut vorstellen, dass Richard sicher eine Frau genommen hätte. Für ihn wäre Alec Monopoly ein gern gesehener zweiter Gast, aber nicht der Star", findet Simone klare Worte.

Simone und Richard Lugner am Opernball © Tischler ×

Wie es aussieht läutet Jacqueline Lugner eine neue Ära der Familie Lugner am Opernball ein. Man darf also auch in Zukunft gespannt sein.