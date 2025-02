67. Opernball: Swarovski-Loge voller Superstars

In der Loge des Kristallunternehmens werden sich heuer die internationalen Stars tummeln. Neben Leni Klum kommen auch noch Ed Westwick und Candice Swanepoel.

"Auf dem diesjährigen Opernball fehlen die großen Namen", klagten noch so manche Stammgäste vor wenigen Tagen. Wie ein Insider nun aber gegenüber oe24 verriet, sollen in der Swarovski-Loge jede Menge Superstars Platz nehmen. Heidi Klums Tochter Leni sei fix dabei. Sie posierte gerade auch auf Instagram in der neuen Capsule-Kollektion von Swarovski und Ariana Grande.





Hollywood-Star und Models

Aber auch "Gossip Girl"-Star Ed Westwick soll laut eines Insiders bei Swarovski dabei sein. Er besuchte bereits gemeinsam mit Victoria das Oktoberfest in München und ist ein guter Freund der Familie. Die dritte im Star-Bunde soll Candice Swanepoel sein. Das Model ist gleichzeitig auch die Ehefrau von Schauspieler Jason Statham.

Rätsel um Lugner

Swarovski steht damit auf dem Opernball zurzeit außer Konkurrenz. Es sei denn, Jacqueline Lugner und Ehemann Leo Kohlbauer verheimlichen einen Hollywood-Star in der Liga von Brad Pitt und George Clooney. Die beiden haben sich aber bisher noch immer nicht zu dem diesjährigen Stargast geäußert. Viele glauben gar nicht mehr daran, dass sie überhaupt einen bringen.