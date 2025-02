Klum kommt mit Swarovski zum 67. Opernball

Während über den Lugner-Stargast noch gerätselt wird, haben andere schon erste Termine und Infos ausgeschickt.

Ein Wiener Opernball ohne Richard Lugner (†91) ist wie Bonnie ohne Clyde. Der Baumeister sorgte mit seinem Stargast Jahr für Jahr für gute Unterhaltung – heuer ist noch nicht einmal bekannt, wen seine Tochter Jacqueline zum Ball der Bälle bringen wird. Einzig: Die Loge war schon 2024 reserviert und bezahlt. Dafür weiß man bereits, dass Adi Weiss und Michael Lameraner gemeinsam mit 3SI Pocher-Ex Amira Aly zum Walzertanzen motivieren konnten und auch, dass bei Swarovski ein großer Name mit dabei ist. Das berichten mehrere Medien.

Funkelnder Ball mit vielen Topmodels

In der Loge des Kristallunternehmens soll Klums Tochter Leni das Geschehen beobachten. Sie shootete auch gerade die Ariana Grande x Swarovski Capsule Kollektion, die ganz im Stil des Opernballs ist. Perfekt also für einen glamourösen Tanzabend in der Wiener Staatsoper.

Am Ball der Bälle werden heuer neben Leni Klum auch etliche andere Models glänzen. Nadine Mirada, Larissa Marolt, Franziska Knuppe und viele weitere Schönheiten haben bereits ihr Kommen angesagt. Damit wird die Staatsoper am 27. Februar 2025 zum Laufsteg. Auch hier können die prominenten Damen mit ihren Traumroben neue Trends für die Saison setzen.