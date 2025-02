Opernball-Wirbel: Lugner verbannt Artur Worseg aus Loge

Das Rätselraten um die Gäste in der diesjährigen Lugner-Loge geht weiter. Laut Insidern wird "Mörtels" bester Freund Artur Worseg heuer nicht dabei sein.

Die Besetzung der Lugner-Loge am 67. Wiener Opernball gibt derzeit viele Rätsel auf. Ob und welcher Stargast kommt, ist noch immer ein gut gehütetes Geheimnis. Jacqueline und Leo Lugner sollen als Gastgeber fungieren und einige Änderungen - auch bezüglich der Gästeliste - vorgenommen haben.

Mehr lesen:

Insider berichtet: "Worseg wurde ausgeladen"

Freunde des verstorbenen Baumeisters Richard Lugner berichten jetzt gegenüber oe24, dass sogar "Mörtels" beste Freunde Artur und Kristina Worseg nicht mehr dabei sind. "Sie wurden ausgeladen", erklärt ein Insider. Die beiden Ärzte seien heuer bei einem TV-Sender zu Gast.

Worseg dennoch am Ball

Es ist das erste Mal seit Jahrzehnten, dass Worseg in einer anderen Loge Platz nimmt. Die genauen Beweggründe sind nicht bekannt. Normalerweise hätte "Mörtel" um diese Zeit längst seine Pressekonferenz mit viel Tamtam gegeben. Jacqueline bevorzugt, im Hintergrund zu bleiben. Getuschelt wird aber derzeit dennoch viel. Auch Simone Lugner sitzt nicht in der Loge ihres verstorbenen Mannes. Sie wird für einen TV-Sender am Ball der Bälle unterwegs sein.

Generell fehlen heuer die großen Namen am Ball. In der Loge von 3SI und "Style Up Your Life" werden immerhin Pocher-Ex Amira Aly, Model Franziska Knuppe und Sänger Sascha zu Gast sein.