Simone Lugner: So schön wird ihr Kleid für den Opernball

Am 27. Februar wird Richard Lugners Witwe am Opernball strahlen - voraussichtlich in einer blauen Traumrobe

Es wird ihr erster Opernball ohne Richard Lugner und ohne in der Loge ihres verstorbenen Ehemanns Platz nehmen zu dürfen. Dort ist Simone Lugner nämlich nicht erwünscht. Auf den Ball freut sie sich dennoch, wie sie im oe24-Talk erzählt. "Es wird nicht das gleiche wie mit Richard sein, aber ich freue mich trotzdem schon auf den Opernball. Außerdem bin ja ja quasi beruflich dort", schmunzelt Lugner. In der Tat wird sie am Ball von einem Kamerateam begleitet und soll ihre Eindrücke vom Ball schildern - und Interviews machen.

Richard und Simone Lugner mit Priscilla Presley und Jacqueline Lugner © Tischler ×

Letzteres wird sich nicht immer reibungslos ablaufen, denn Simone hat einen besonderen Plan. "Ich würde gerne den Stargast der Familie Lugner vors Mikrofon bekommen", schildert sie ihr Vorhaben. Damit wäre aber ein Zusammentreffen mit Mausi, Jacqueline und Leo Lugner vorprogrammiert. "Ich würde auch gerne mit Jacqueline plaudern. Von meiner Seite aus spricht nichts gegen ein Gespräch", so Simone. Dass die eher medienscheue Tochter von Mörtel das genauso sieht, ist zu bezweifeln. Ob der Lugner-Clan Simone vor laufenden Kameras eine Abfuhr erteilt ist aber heikel. Schon öfter gingen einige Spitzen gegen Simone nach hinten los und man war um Schadensbegrenzung bemüht.

© Fuhrich, Tischler ×

Für Simone wäre ein Gespräch mit Mausi und Jacky allerdings ein Traum - und das im wahrsten Sinne des Wortes. "Ich habe von Jacqueline und Mausi geträumt. Wir hatten ein sehr konstruktives Gespräch. Allerdings spielte mein Traum in einer eher fernen Zukunft, wo schon viel Gras über alles gewachsen ist", erzählt Mörtels Witwe ihre Vision.

Traumrobe(n) von Austro-Designerin

Simone und Richard Lugner am Opernball © Tischler ×

Was die Kleiderwahl für den Opernball angeht, überlässt es Simone Lugner ihren Fans, in welchen Kleid sie antanzen wird. Fix ist nur, dass es aus der Kollektion von Austro-Designerin Martina Mohapp - die auch schon Miss Europe Beatrice Turin ausstattet - stammt. "Wir werden die Fans wählen lassen, welches Modell es wird. Ich habe bereits meinen Favoriten und hoffe, dass es die Fans auch so sehen", meint Simone. Vor allem zwei traumhafte Modelle in Blau haben es Simone angetan. "Wenn es eines der beiden wird, ist es mir egal welches es ist. Sie sind beide wunderschön", schwärmt Lugner.

Welches Kleid auch immer es werden wird - eines ist sicher: Richard Lugner wäre stolz auf seine selbstbewusste Simone, die sich nicht unterkriegen lassen will.