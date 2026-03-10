Hollywood-Star Gene Hackman (†95): Kinder streiten um 80-Millionen-Dollar-Vermögen

Der Hollywood-Star hinterließ ein Millionenerbe und drei erwachsene Kinder, die sich jetzt um sein Vermögen streiten, aber nicht einmal seine letzte Ruhestätte besuchen.

Vor rund einem Jahr erschütterte eine Hiobsbotschaft aus den USA die Filmwelt: Die Hollywood-Ikone Gene Hackman († 95) und seine Ehefrau Betsy Arakawa († 65) waren unter tragischen Umständen aus dem Leben geschieden. Das Paar wurde am 26. Feber 2025 leblos in seinem Anwesen in Santa Fe (New Mexico) aufgefunden. Heute, ein Jahr nach dem schmerzlichen Verlust, zeichnet sich ein Bild der Vernachlässigung – sowohl was die letzte Ruhestätte als auch den familiären Zusammenhalt betrifft.

Pietätlosigkeit an der letzten Ruhestätte

Während der Name Hackman untrennbar mit der goldenen Ära Hollywoods verbunden bleibt, zeugen aktuelle Aufnahmen der „Daily Mail“ von einer traurigen Realität am Friedhof. Die letzte Ruhestätte des Paares im „Santa Fe Memorial Gardens“ gleicht einer vergessenen Enklave. Inmitten von vertrocknetem Gras, unter einem einsamen Baum, erinnert kaum etwas an den Weltstar. Kein Gedenkstein: Bis heute ziert keine Tafel mit den Namen der Verstorbenen das Grab.

Lediglich eine einzelne Muschel und verblasste Windspiele – dieselben, die bereits vor einem Jahr dort platziert wurden – schmücken den Ort. Frische Blumen zum Jahrestag? Fehlanzeige.

Der Kampf um die Millionen: Kinder im Erbstreit

Im krassen Gegensatz zur verwahrlosten Grabstätte steht das rege Interesse am Nachlass des Schauspielers. Zwischen den drei Kindern des Stars – Christopher (66), Elizabeth (64) und Leslie (59) – ist ein erbitterter Streit um das Erbe entbrannt.

Im Zuge des Nachlassverfahrens haben sich alle drei Geschwister als „interessierte Partei“ gemeldet. Es geht um beträchtliche Summen: Das Vermögen wird auf rund 80 Millionen US-Dollar (ca. 68 Millionen Euro) geschätzt. Erst im vergangenen Monat erhöhte sich die Erbmasse um weitere 6,25 Millionen Dollar durch den Verkauf des Familienanwesens in Santa Fe.

Gene Hackman © Getty

Rekonstruktion einer Tragödie

Die Umstände ihres Ablebens lesen sich wie das Drehbuch eines beklemmenden Dramas. Betsy Arakawa war zuletzt am 11. Feber 2025 gesehen worden; sie verstarb kurz darauf an den Folgen einer Infektion mit dem seltenen, durch Nagetiere übertragenen Hantavirus.

Besonders erschütternd: Gene Hackman, der zu diesem Zeitpunkt bereits schwer an Alzheimer erkrankt und auf Medikation angewiesen war, soll noch etwa eine Woche mit der Leiche seiner Frau im gemeinsamen Haus gelebt haben. In seinem Zustand war es ihm offenbar nicht mehr möglich, das Ausmaß der Tragödie zu begreifen, bevor auch er selbst verschied.