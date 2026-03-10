"John Rambo": Sylvester Stallone bei neuem Prequel mit dabei

Die "Rambo"-Reihe bekommt ein neues Kapitel. Sylvester Stallone kehrt dabei zu seiner berühmten Figur zurück – diesmal jedoch hinter der Kamera.

Mit einem Prequel soll die Geschichte der bekannten Actionfigur John Rambo weiter ausgebaut werden. Für das Projekt kehrt Sylvester Stallone erstmals als ausführender Produzent zur Reihe zurück. Der 79-Jährige übernimmt beim neuen Film "John Rambo" die Rolle des ausführenden Produzenten. Damit beteiligt er sich erstmals in der 44-jährigen Geschichte der Franchise auf diese Weise an einem Film der Reihe.

Geschichte vor "First Blood"

Das Prequel erzählt Ereignisse, die vor dem ersten Film "First Blood" aus dem Jahr 1982 spielen. Da die Handlung zeitlich davor angesiedelt ist, wird die Rolle des jungen John Rambo neu besetzt. Die ikonische Figur übernimmt Schauspieler Noah Centineo. Neben ihm gehören Jefferson White, Quincy Isaiah, Jason Tobin und Tayme Thapthimthong zur Besetzung.

Die Dreharbeiten laufen derzeit in Bangkok. Regie führt Jalmari Helander. Produziert wird der Film von Lionsgate, Millennium Media und AGBO.

Lob für Stallone

Adam Fogelson, Vorsitzender der Lionsgate Motion Picture Group, äußerte sich in einem Statement begeistert über die Beteiligung des Actionstars. "Sylvester Stallone kennt die Figur des John Rambo besser als jeder andere." Er ergänzte: "Seine Teilnahme ist das letzte, entscheidende Stück für John Rambo, und wir sind begeistert, ihn dabei zu haben."

Die "Rambo"-Filme zählen zu den erfolgreichsten Actionreihen im Kino. Weltweit spielte die Franchise bislang mehr als 708 Millionen Euro ein. Im vergangenen November schloss Lionsgate einen Deal mit Millennium Media ab. Damit sicherte sich das Studio die Rechte an zukünftigen Film- und TV-Projekten rund um die "Rambo"-Reihe.