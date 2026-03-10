Alles zu oe24VIP
RAF Camora: Neustart mit süßer Liebeserklärung
© Instagram

Neuer Hit

RAF Camora: Neustart mit süßer Liebeserklärung

Von
10.03.26, 09:19
Teilen

RAF Camora startet wieder durch und liefert den neuen Hit „„V1SION (INTRO)“, bei dem er sich nachdenklich und auch total verliebt zeigt.  

„Andere Liga, anderes Umfeld, andere Prio“ Er ist wieder da! Raf Camora meldet sich nach bangen Tagen während des Angriffskriegs in Dubai („Wir waren mittendrin!“) und seinem 11. Amadeus Gewinn jetzt mit brandneuer Musik zurück. Montagabend stellte er für seine Fan-Squadra den neuen Hit „V1SION (INTRO)“ ins Netz.

RAF Camora: Neustart mit süßer Liebeserklärung
© Instagram

RAF Camora: Neustart mit süßer Liebeserklärung
© Instagram

Hammer Video zwischen den Straßenschluchten von Dubai, Heißluftballonfahren und Heiratsantrag inklusive. Dazu gibt's nachdenkliche Songzeilen wie „Wär nicht mehr authentisch, würde ich „Gotham City“ heut dreh'n“, „Bruder, ab vierzig wird es dann hässlich, wenn man am Block ist“ oder „Esse wie Snobs, wohn' in derselben Ecke wie Snobs. Könnte mich mit ihn'n treffen zum Golf, hätte ich Bock“. Ganz neue Töne also. 

Nadine Krena und RAF Camora

Nadine Krena und RAF Camora

© Instagram

RAF Camora: Neustart mit süßer Liebeserklärung
© Instagram

Dazu liefert er auch eine versteckte Liebeserklärung an seine Nadine Krena. “Heute bei Tiffany, hole 'nen Ring, wage den Step!“ Am 31. Oktober hat er sich ja mit der Linzer Immobilienmaklerin, wie er stolz mit einer Serie an Instagram-Fotos zeigte, am Rollfeld des Wiener Flughafens verlobt! Den Antrag hat er jetzt auch in sein Video eingebaut: „Die beste Version von mir selbst. FOREVER!“

