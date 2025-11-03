RAF Camora: Das ist seine bezaubernde Braut

Die Nachricht von der Verlobung des Rap-Superstars schlug ein wie eine Bombe. Innerhalb eines Tages hat sich bei RAFs Braut die Zahl der Instagram-Follower verdoppelt.

Es war eine traumhafte Verlobung am Flughafen vor einem gecharterten Privatjet, mit der Chart-Stürmer RAF Camora seine Liebste überraschte. Die Fotos zeigen die beiden vor einem Hangar und einem weißen Flugzeug. Dazu ein wunderschöner Verlobungsring, Umarmungen, Abendlicht – ein Antrag mit Hollywood-Vibes.

Über seine große Liebe weiß man aber nur sehr wenig. Nadine Krena (so ihr Instagram-Name) ist aus Linz in Oberösterreich und seit über zwei Jahren staatlich geprüfte Immobilien-Maklerin und soll bei einem Immo-Büro in Linz arbeiten. RAF Camora machte seine Beziehung mit Nadine diesen Sommer offiziell - aus ihrem Umfeld ist aber zu vernehmen, dass die beiden schon seit über einem Jahr ein Paar sind.

Luxus-Lifestyle

Auf ihrem Instagram-Profil zeigt Nadine ihren inzwischen rund 15.000 Fans - die Zahl steigt minütlich! - Auszüge aus ihrem Leben. Vor allem das Reisen dürfte eine ihrer Leidenschaften sein. So posiert sie in Dubai, Ibiza, Palma, Marbella und anderen Traumorten, wo sie sich von ihrer schönsten Seite zeigt. Man darf hoffen, dass es in Zukunft auch gemeinsame Fotos mit ihrem berühmten Bräutigam geben wird, der sein Privatleben bis auch immer privat gehalten hat.

Wann die Hochzeit sein wird, hat das Paar bis dato noch nicht verraten.