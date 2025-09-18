RAF Camora gibt Einblick in seine Beziehung mit Nadine

Der Rapper gibt ganz seltene Einblicke in sein Leben mit seiner Freundin. Die Oberösterreicherin ist seit diesem Sommer offiziell vergeben.

Seit über zwei Jahrzehnten zählt RAF Camora zu den prägendsten Figuren im deutschsprachigen Rap. Während er musikalisch stets im Rampenlicht stand, hielt der Wiener sein Privatleben bislang konsequent aus der Öffentlichkeit heraus. Vor allem über Familie und Beziehungen schwieg der Künstler beharrlich.

Wandel in der Öffentlichkeit

Für seine neue Freundin machte er heuer eine Ausnahme. Im Sommer veröffentlichte er ein gemeinsames Foto mit der Information, dass er in einer festen Beziehung ist. Die Frau, die RAF Camora begleitet, heißt Nadine Krena. Über sie ist bisher nur wenig bekannt, doch die Aufmerksamkeit der Fans ist groß. Sie soll gar schon einen eigenen Fan-Club im Internet haben.

Private Einblicke in sozialen Medien

RAF Camora, der früher für seine Verschwiegenheit bekannt war, teilt mittlerweile auch private Momente mit seinen Fans. So erschien kürzlich ein gemeinsames TikTok-Video des Paares auf seinem offiziellen Kanal. Darin sieht man RAF auf der Couch liegen. Seine Liebste taucht hinter der Lehne auf und verschwindet wieder, um dann erneut aufzutauchen.