× Helene Fischer: Mit IHR will sie nicht sprechen

Um Schlagerqueen Helene Fischer ist es zuletzt wieder stiller geworden. Eine Anfrage für einen Podcast-Auftritt einer prominenten Moderatorin lehnte sie zuletzt auch ab.

Es ist wieder Starnacht-Saison! Am Samstag steigt die große Show des ORF am Neusiedler See - und sie ist immer mit dabei: Moderatorin und TV-Sirene Barbara Schöneberger begrüßt wieder Musik-Stars wie u. a. auch ESC-Sieger JJ oder Melissa Naschenweng.

Star-Gäste ganz privat bei Barbara Schöneberger

Aber auch abseits des Bildschirms ist Barbara Schöneberger erfolgreich: In ihrem Podcast "Mit den Waffen einer Frau" entlockt sie prominenten Gästen allerhand Privates. Roland Kaiser, Maite Kelly, Mickie Krause, Thoas Anders und auch Beatrice Egli waren beim launigen Talk, der jede Woche läuft, bereits zu Gast.

Absagen von Helene Fischer und Andrea Berg

Nur zwei große Namen fehlen noch in der Gästeliste: Andrea Berg - und natürlich Helene Fischer. „Ihr habt völlig Recht: Andrea Berg und Helene Fischer wären absolut großartige Gäste – wir sind selbst große Fans der beiden§, erklärt die Redaktion des Schöneberger-Podcasts auf Anfrage von schlager.de. Offenbar gab es aber bisher nur Absagen: "„Bisher hat es leider einfach noch nicht geklappt, dass wir zueinander gefunden haben..."

Ob es zwischen Fischer und Schöneberger Streit gab - oder einfach für die 90-minütige Aufzeichnung keine Zeit war, lässt man offen.