Millionen-Rapper RAF Camora verrät Details zu seinem Vermögen

Der Musiker beantwortet Fragen seiner Fans - dabei lässt er die Anhänger mit einer Zahl staunen.

Er gehört zu den erfolgreichsten Musikern des deutschsprachigen Raums – doch RAF Camora (bürgerlich Raphael Ragucci) hat längst mehr als nur Hits im Kopf. In einer Instagram-Fragerunde gewährte der Rapper seinen Fans einen seltenen Einblick hinter die Kulissen seines Erfolgs – und offenbarte dabei nicht nur Details zu seinem Vermögen, sondern auch, wie strategisch er sein Geld investiert.

"Wenn ich eine Zahl droppen müsste..."

Eine der Fragen, die besonders viele neugierig gemacht hat: Wie viele Immobilien besitzt RAF Camora eigentlich? Die Antwort fiel erstaunlich konkret aus. „Manche stecken ihr Geld in Krypto, manche in Wertpapiere, Uhren oder in Autos. Bei mir waren es immer zum Großteil Immobilien“, so der Musiker. Und dann lässt er die Bombe platzen: „Wenn ich eine Zahl droppen müsste, würde ich sagen 50, wobei ein Mietshaus dabei ist mit vielen Wohnungen und ein paar Off-Plan, die erst fertig werden.“

Der Wiener mit süditalienischen Wurzeln zeigt sich damit als überaus vorausschauender Investor. Während viele andere Promis auf Luxusautos und Statussymbole setzen, baut er systematisch an einem Immobilien-Portfolio – inklusive Projekte in Entwicklung („Off-Plan“). RAF Camora denkt langfristig – und das zahlt sich offenbar aus.





Musik, Mode, Markenmacht

Dabei läuft auch das Musikgeschäft weiterhin auf Hochtouren: Mit über 60 Gold- und Platinauszeichnungen, unzähligen Streaming-Rekorden und gefeierten Tourneen gehört RAF Camora zur absoluten Elite der deutschsprachigen Rap-Szene. Gemeinsam mit Bonez MC revolutionierte er das Straßenrap-Genre mit ihrem Megahit „Palmen aus Plastik“. Aber auch solo ist der Künstler nicht zu bremsen – und er bleibt stets am Puls der Zeit.

Aktuell promotet er seinen neuen Track „Bottega“ – eine stilvolle, düstere Hommage an Luxus, Style und Soundästhetik. Der Song reiht sich ein in das kommende Album „Forever“ (5. September), das er in der Fragerunde als „soundmäßig definitiv mein bestes Album“ bezeichnete.

Auch modisch hat sich RAF längst als Marke etabliert: Seine Kleidungslinie Corbo ist unter Fans Kult, die limitierten Drops oft binnen Minuten ausverkauft. Ob Musik, Mode oder Mieteinnahmen – RAF Camora hat sich ein ganzes Imperium aufgebaut.





Vom Musiker zum Multimillionär

Was RAF Camora von vielen anderen unterscheidet: Er hat seine Karriere nicht dem Zufall überlassen. Er schreibt nicht nur Texte, sondern Businesspläne. Und während andere von Ruhm träumen, hat er sich in Musikcharts und Grundbücher eingetragen.

Die Instagram-Fragerunde zeigte einmal mehr: RAF Camora ist nicht nur ein Künstler – er ist ein Strategie-Genie, das den Spagat zwischen Szene und Seriosität perfekt beherrscht. Ein Rapper, der lieber Wohnungen statt Worte stapelt – und trotzdem weiterhin den Soundtrack einer ganzen Generation liefert.