Vor Konzert: Billie Eilish ganz entspannt beim Eisessen in Wien

Ein Fan hat die Sängerin auf der Neustiftgasse erspäht. Dort gönnte sie sich bei Veganista ein Eis, das ihren Namen trägt.

Einen Tag bevor Billie Eilish am Donnerstagabend ihr einziges Österreich-Konzert in der Wiener Stadthalle spielt, hat sich die US-amerikanische Sängerin bei einem Wiener Eissalon eine kleine Pause gegönnt. Die 23-Jährige wurde in der Neustiftgasse bei Veganista gesichtet – in entspannter Freizeitkleidung, begleitet von Security-Personal.

Eis trägt Billies Namen

Der Hintergrund des Besuchs: Der Eissalon hat anlässlich ihres Konzerts eine eigene „Billie Eilish Collection“ kreiert – eine limitierte Reihe veganer Eissorten, benannt nach Songs der Musikerin. Sorten wie „The Greatest“, "Lunch" und „Birds of a Feather“ standen am Donnerstag auf dem Menü. Offenbar wollte sich die Künstlerin persönlich ein Bild davon machen – oder zumindest eine Kostprobe nehmen. In einem auf TikTok veröffentlichten Video ist sie beim Verlassen des Lokals zu sehen, sichtlich gut gelaunt. Die Fans können es kaum glauben. "Ich war dort auch erst, aber ich habe kein Glück gehabt" und "Ich werde darüber nicht hinweg kommen", lauten zwei der Kommentare.

Veganista bedankte sich auf Instagram für den Besuch des Superstars © Instagram

Dass Eilish bei einem veganen Anbieter einkehrt, passt ins Bild: Die Sängerin setzt sich seit Jahren öffentlich für Nachhaltigkeit und Tierschutz ein. Veganista wiederum ist bekannt für seine 100 % pflanzlichen Produkte und seine umweltfreundliche Ausrichtung.

Ausverkaufte Stadthalle

Das Konzert in der Stadthalle ist Teil ihrer aktuellen Welt-Tournee – sämtliche Tickets waren binnen weniger Minuten vergriffen. Einige Fans campierten bereits am Mittwoch vor dem Veranstaltungsort, um sich einen Platz in den vorderen Reihen zu sichern.

Für Billie Eilish und ihre Fans war der Besuch im Eissalon jedenfalls ein gelungener Vorgeschmack auf einen Abend, der für viele unvergesslich bleiben dürfte.