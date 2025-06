× Kreisch-Alarm: Schon heute Mega-Schlange für Billie Eilish

Kreisch-Alarm vor der Wiener Stadthalle! Schon einen Tag vor dem Konzert von Pop-Superstar Billie Eilish stehen die Fans Schlange.

Im August 2019 feierte sie am Frequency Festival ihr Österreich-Debüt. Mit einer Nachmittags-Show (!) im Vorprogramm von Anne-Marie, Sunrise Avenue oder Twenty One Pilots. Jetzt, über 200 relevante Awards später, darunter der fünffache Grammy-Triumph 2020, zwei Guinness-Rekorde und zwei Oscars („No Time To Die“, 2022, „What Was I Made For?“, 2024), lässt Billie Eilish Wien ausflippen.

Schon am Donnerstag bildete sich eine Mega-Schlange vor der Stadthalle: Denn schon heute konnte man sich anstellen, um Nummern zu ziehen. Wer heute schon ein Ticket ergattert, der steht am Freitag beim Konzert weiter vorne.

© oe24/Fuhrich ×

Am Freitag sorgt sie dann in der Stadthalle mit dem Bombast-Spektakel „Hit me Hard and Soft“ für Kreischalarm. Die 15.000 Tickets sind schon seit Monaten restlos ausverkauft.

© oe24/Fuhrich ×

Vom Opener „CHIHIRO“, wo sie am Dach einer überdimensionalen schwebenden Videobox erscheint, bis zum von Konfetti-Regen begleiteten Finale „BIRDS OF FEATHER“ zündet Billie auf einer inmittem der Fans errichteten Bombast-Bühne das Pop-Spektakel des Jahres. Höhenflug auf einer überdimensionalen Schaukel („The Greatest“) Rammstein-artiger Pyro-Overkill („Therefore I Am“), bahnbrechende Videotricks („When The Party’s Over”) und das Charlie XCX-Cover „Guess“ inklusive.

Hit-Feuerwerk

Mit dem Unplugged-Part rund um „Your Power“ oder “Skinny“ wird das Tempo gedrosselt. Doch schon mit „Oxytocin“ geht die Vollgas-Party weiter. Dauerlauf und Laser-Bombast. Bei „Lovely“ nimmt sie am Klavier Platz, für „Happier Than Ever“ greift Eilish zur Rock-Gitarre und zu „L' amour de ma vie“ hebt sie wieder ab. Die Pop-Revue des Jahres!

© oe24/Fuhrich ×

Dazu liefert sie für die Fans auch gleich eine Liste ihrer „Favorite Plant-Based Spots". Also der Restaurants, die auf eine vegane und nachhaltige Speisekarte setzen. In Wien hat sie dafür u.a das „Veggiez“ am Opernring, wo wie ja schon 2019 persönlich vorbeischaute, das „Bio Cafe Blütezeit“ oder „das suess'kind“ auserkoren.

Cool: Bei jedem Konzert ihrer "Hit Me Hard and Soft" Tour will Billie Eilish an einer besseren Zukunft für unseren Planeten arbeiten. Deshalb wird es bei jedem ihrer Tour-Stopps ein eigenes "Eco-Village" geben. Dort können sich interessierte Fans zum Thema informieren und auch mit "Changemakers" austauschen. Bei uns wird das die "Tafel Österreich" sein.