Starnacht lockt am Wochenende nach Mörbisch

Große Stimmen, große Bühne bei der Starnacht am Neusiedler See, die ein Wochenende voller Stars und Stimmung bringt.

Am 6. und 7. Juni 2025 heißt es wieder: Bühne frei für große Emotionen, internationale Stars und beste Unterhaltung.

Die "Starnacht am Neusiedler See" eröffnet die diesjährige Starnacht-Saison an einem der eindrucksvollsten Schauplätze Österreichs – der Seebühne Mörbisch.

Sommerliche Bühne mit einzigartiger Show

An zwei Abenden erwartet das Publikum eine spektakuläre Open-Air-Show vor der einzigartigen Kulisse des UNESCO-Welterbes "Fertő-Neusiedler See". Das Line-up des Events lässt keine Wünsche offen: Auf der Bühne stehen Publikumslieblinge und Chartstürmer wie Howard Carpendale, Aura Dione, ESC-Gewinner JJ, Milow, Francine Jordi, Thorsteinn Einarsson, Semino Rossi, Josh., Petra Frey, die Schick Sisters & Opus Band, Natalie Holzner, Rian, Anna-Maria Zimmermann und Emma. Sie sorgen für musikalische Vielfalt – von gefühlvollen Balladen über internationale Hits bis hin zu mitreißendem Pop-Schlager.