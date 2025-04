× So bombastisch wird die Starnacht am Neusiedlersee

Die STARnacht-Saison 2025 startet im Burgenland: Am 6. & 7. Juni ist es so weit – dann gehen die Scheinwerfer für die „STARnacht am Neusiedler See“ vor einer der spektakulärsten Kulissen Österreichs an.

Jetzt wird’s heiß im Burgenland! Am 6. und 7. Juni heißt es endlich wieder: Bühne frei für die STARnacht am Neusiedler See – und das vor einer der traumhaftesten Kulissen Österreichs! Die legendäre Seebühne Mörbisch verwandelt sich für zwei Nächte in ein funkelndes Open-Air-Mekka voller Emotionen, unvergesslicher Stimmen und magischer Momente.

© krivograd/ipmedia ×

Am Montag wurden im Seehotel Rust die ersten Superstars präsentiert, die die Bühne zum Beben bringen werden. Mit dabei: Howard Carpendale, Aura Dione, Milow & Florence Amann, Francine Jordi, Semino Rossi, Josh., Petra Frey, Anna-Maria Zimmermann, die Schick Sisters & Opus Band – und Shootingstar Rian, frisch gekrönter Amadeus-Award-Gewinner! Einen ganz besonderen Auftritt beim Kick-off in Rust lieferte Singer-Songwriter Thorsteinn Einarsson, der extra angereist war, um die STARnacht-Saison 2025 gebührend einzuläuten. Gänsehaut-Feeling garantiert! "Es ist immer wieder eine besondere Freude, die Starnacht-Saison hier im Burgenland eröffnen zu dürfen", sagt ipImedia-Eigentümer Martin Ramusch.

STARnacht-Entdeckung aus dem Burgenland

Und eine, die man sich jetzt schon merken sollte: Emma, die junge Powerfrau aus dem Burgenland! Sie begeisterte 2024 das Publikum bei "Die große Chance" und wird heuer als offizielle „STARnacht-Entdeckung“ in Mörbisch auf der großen Bühne stehen. Mit ihrem gefühlvollen Song "Kaputter Käfig" wird die 20-Jährige ihr STARnacht-Debüt feiern – und die Herzen im Sturm erobern.

Natürlich darf auch das Lieblings-Moderations-Duo nicht fehlen: Barbara Schöneberger und Hans Sigl melden sich per Videobotschaft strahlend zu Wort und kündigen an, wieder mit Witz, Charme und jeder Menge Herzblut durch die Abende zu führen. Im Dirndl und in bester Laune begrüßen sie die Gäste – direkt am Ufer eines der schönsten Steppenseen Europas!

"Eine sensationelle Symbiose: Die Starnacht am Neusiedler See trifft auf die Seebühne Mörbisch! Dieses Jahr findet die Starnacht in der spektakulären Kulisse von Saturday Night Fever statt. Gemeinsam mit den Stars des Musicals, das am 10. Juli Premiere feiert, sind wir live dabei“, so Hausherr Alfons Haider, Generalintendant der Seefestspiele Mörbisch.