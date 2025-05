× Mörbisch-Hype um „Saturday Night Fever“

„Saturday Night Fever“ in Mörbisch. Nach neuem Vorverkaufsrekord setzt Intendant Alfons Haider nun am 13. August sogar eine sechste und letzte Zusatzvorstellung an.

„Zehn Wochen vor der Premiere von ‚Saturday Night Fever‘ freuen wir uns über einen Rekordwert von 123.000 verkauften Karten“. Intendant Alfons Haider jubelt über einen neuen Mörbisch-Hype und setzt deshalb am 13. August auf der Seebühne eine sechste und letzte Zusatzvorstellung des hinreißenden Bee-Gees-Musicals an. „Sichern Sie sich rasch Ihre Lieblingsplätze, da wir für diese Produktion keine weiteren Termine mehr ansetzen können.“

© kurtpinter.com ×

© Walter Vogelweider ×

Von 10. Juli bis 16. August 2025 wird die Seebühne zu ewigen Discohits wie „Stayin' Alive“, „Night Fever“, „How Deep Is Your Love“, „More Than A Woman“ oder „You Should Be Dancing“ zu New York City - von der Skyline Manhattans, über einen Straßenzug der Bronx bis hin zur Verrazzano-Narrows Bridge. „Die Aufbauten des Bühnenbildes sind bereits voll im Gange und lassen für die diesjährige Produktion wieder beeindruckende Kulissen erahnen,“ zeigt sich auch Kulturreferent und Landeshauptmann Hans Peter Doskozil beeindruckt.

© kurtpinter.com ×

Der Musical-Hit „Saturday Night Fever“ von Robert Stigwood & Bill Oakes beruht auf dem legendären 70er- Jahre Kino-Film mit John Travolta in der Rolle des Tony Manero. Auch in Mörbisch verspricht Haider Star-Alarm: „Mit Fabio Diso und Paul Csitkovics in der Hauptrolle des Tony Manero präsentieren wir heuer zwei der aktuell interessantesten Musical-Darsteller im deutschsprachigen Raum.“