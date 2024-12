Alfons Haider: "Ich wollte schon immer Bürgermeister werden"

Zieht es Alfons Haider von Mörbisch jetzt gar in die Politik? Mitnichten - Bürgermeister wird er trotzdem. Zumindest auf der Bühne

Nach dem Erfolg von "Mamma Mia" im letzten Mörbisch-Sommer bastelt Tausendsassa Alfons Haider bereits an seinem nächsten Coup. "Saturday Night Fever" steht 2025 am Mörbisch-Programm und der Kartenverkauf lässt einmal mehr großes erwarten. Doch damit nicht genug, gibt der Schauspieler jetzt auch sein Debüt als Politiker.

Alfons Haider © Fotografie Hörtnagl ×

Zumindest auf der Bühne des Salzburger Landestheaters. Dort feiert Haider ab 1. Februar als Saalbach-Hinterglemms Bürgermeister Johannes Oberpichler - genannt "Joe" - nach elf Jahren Pause sein großes Bühnen-Comeback. "Ich wollte immer Wiener Bürgermeister werden. Bescheiden, wie ich bin fange ich jetzt mit einer kleinen Gemeinde im Salzburger Land an. Ab 1. Februar werde ich zum Joe aus Saalbach Hinterglemm. Ehemaliger Ski-Profi, Skilift-Besitzer und Bürgermeister", schmunzelt er im Talk mit oe24.

Musical mit Zeug zum Kult-Hit

"Skiverliebt" heißt das von Andreas Gergen inszenierte Musical in dem Haider neben Anna Rosa Döller und Timotheus Hollweg die Hauptrolle spielt. Mit Charme und Ski erzählt das neue Musical von einer der größten Leidenschaften in Österreich: dem Skifahren. Der Anlass der Ski-WM 2025 im Salzburger Land, das österreichische Gen der Gastlichkeit, und der Leistungsdruck im Profi-Skisport, das sind die Zutaten für das Musical.

Anna Rosa Döller, Alfons Haider und Timotheus Hollweg © SLT / Tobias Witzgall ×

Im Mittelpunkt der Handlung steht die heimische Skirennläuferin Anna. Sie jettet durch die Welt und wächst täglich über sich hinaus: Anna ist der Star auf den Skiern. Doch die Ankündigung, dass die Ski-WM an ihrem Heimatort stattfinden wird, stürzt sie in ein Gefühlschaos. Dazu tragen auch ihr Skilehrerfreund Franz, die (un)verfrorene Journalistin Hanna aus Hamburg, der WM-Organisationschef Joe, die brasilianische Skimeisterin Camilla und der melancholische Pistenraupenfahrer Leopold bei. Immer mit dabei sind die touristischen Gäste, denn samstags ist „Bettenwechsel“. Zum Glück gibt es in Jessicas Hotel den besten Kaiserschmarrn der Welt, um alle zu trösten. Ab 1. Februar im Salzburger Landestheater.