Neumond am 24. Juli: Vier Sternzeichen beginnen einen neuen Lebensabschnitt

"And Just Like That": Carrie Bradshaw trägt Dirndl von Austro-Designerin Lena Hoschek in neuer Folge Carrie Bradshaw im Dirndl? In der neuen Folge von "And Just Like That" trägt Sarah Jessica Parker ein Kleid der österreichischen Designerin Lena Hoschek – und sorgt damit für einen echten Wow-Moment.